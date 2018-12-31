Son Dakika Haberleri 31

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Hatay'da çuvaldan el ve ayakları bağlanmış kadın cesedi çıktı

Hatay'da çöp konteynerinin yanına bırakılan çuval içerisinden, el ve ayakları bağlanmış kadın cesedi çıktı. Üzerinden kimlik çıkmayan, 60 yaşlarında olduğu tahmin edilen kadının ölüm nedeni, yapılacak otopsiyle belirlenecek.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, dün gece merkez Antakya ilçesindeki Tabakhane Caddesi'nde meydana geldi. Caddede temizlik işi yapan belediye çalışanları, çöp konteynerinin yanına bırakılan çuvalı almak istedi. Çuvalın ağır olduğunu fark eden temizlik işçileri, içini açıp baktıklarında kadın cesediyle karşılaştı. Şoka giren temizlik işçilerinin ihbarı üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
 
KİMLİK ÇIKMADI
 
Polislerin olay yerinde yaptığı incelemede, üzerinden kimlik çıkmayan ve 60 yaşlarında olduğu tahmin edilen kadının, el ve ayaklarının bağlı olduğu tespit edildi. Polis ve Cumhuriyet savcısının yaptığı incelenin ardından kadın cesedi, morga kaldırıldı.  Kadının kimliği araştırılırken, ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek.
 
CESEDİ ÇUVALLA BIRAKANLAR ARANIYOR
 
Polis, kadın cesedini çuval içeresinde çöp konteynerinin yanına bırakan kişi ya da kişleri tespit etmek için çok yönlü araştırma başlattı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Osmanlı Ordusunun Kudüs´e girmesi - Tarihte bugün 30 Aralık 1516

Osmanlı Ordusunun Kudüs´e girmesi - Tarihte bugün 30 Aralık 1516

'Avangard füzesini durduracak bir sistem yok'

'Avangard füzesini durduracak bir sistem yok'

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA