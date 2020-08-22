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Yaşam

Hatay'da iki otomobil birbirine girdi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada, 1 kişi yaralandı.

İHA22 Ağustos 2020 Cumartesi 00:49 - Güncelleme: 22 Ağustos 2020 Cumartesi 00:49
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Olay, ilçeye bağlı Çevlik yolunun Mağaracık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 31 SA 640 plakalı otomobille, 31 SM 838 plakalı otomobilin karıştığı kazada 31 SA 640 plakalı otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralanan şahıs, olay yerine gelen ambulansla Samandağ Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Caddede başka kazaların yaşanmaması için trafik ekipleri emniyet şeridi oluştururken, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik yeniden normale döndü.

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