Hatay'da keşfedildi: Türkiye ve dünyada benzeri bulunmuyor

26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8686
  • 6,5775
  • 248.376
  • 90.345
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Hatay'da keşfedilen mağaraya 'Bilge Taş' adı verildi

Hatay'ın Yayladağ ilçesinden volkanik Kel Dağı'nın 20 metre derinine yapılan dalış ile keşfedilen mağaraya, 'Bilge Taş' adı verildi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi, Doğa ve Bilim Derneği Başkanı Prof. Dr. Cemal Turan, mağarayı yüksek lisans öğrencisi Mahmut İğde´nin bulduğunu ardından da inceleme başlattıklarını belirtti. Turan, 2 yıldır projenin üzerinde çalıştıklarına dikkat çekerek, "Hatay Dalış Kulübü Başkanı Samet Uygur, Servet Doğu ile yüksek lisans ve doktora öğrencileri Mahmut İğde ile Necdet Uygur'dan oluşan proje ekibi, mağaranın topoğrafik ve biyolojik çeşitlilik yapısını ortaya çıkarmak için çalışıyor. Mağarayla ilgili makale, uluslararası dergiye yollanarak mağaranın uluslararası anlamda tanınırlığı, bilimsel camiaya ve halka mal olması sağlanmıştır" diye konuştu.
 
BİLGE TAŞ ADI VERİLDİ
 
Prof. Dr. Cemal Turan, mağaraya Bilge Taş adı verildiğini kaydederek, "Proje ekibinin inceleme, ölçüm ve haritalandırma çalışmaları kapsamında görülen dikik taşın, düşünen bilge bir insan heykeline benzemesi nedeniyle mağaranın adı literatüre Bilge Taş (Visdom Stone Cave) olarak girdi. Bu mağaranın oluşumu hakkında çalışmalarımız devam ediyor. Bu su altı mağarasının Türkiye ve dünyada benzeri bulunmuyor. Bilge Taş mağarası bu özeliği ile dalış turizmini canlandırmak ve turizme katkıda bulunması açısından Hatay için büyük bir fırsat" dedi.

Başkan Erdoğan´dan Ramazan Bayramı mesajı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Albayrak: Cari açık meselesini tarihe gömüyoruz

Bakan Albayrak: Cari açık meselesini tarihe gömüyoruz

Hazır yiyecekler erken ölüme sebep oluyor

Hazır yiyecekler erken ölüme sebep oluyor

Başkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Başkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Sokak ortasında boğazını kesti

Sokak ortasında boğazını kesti

Stoltenberg: Biz size 'NATO ailesine hoş geldiniz' demeye hazırız

Stoltenberg: Biz size 'NATO ailesine hoş geldiniz' demeye hazırız

Karadeniz Sahil Yolu'nda şaşırtan görüntü... 3 ilçe boyu kuyruk

Karadeniz Sahil Yolu'nda şaşırtan görüntü... 3 ilçe boyu kuyruk

Araç sahiplerine çifte indirim müjdesi

Araç sahiplerine çifte indirim müjdesi

Hatay'da keşfedildi: Türkiye ve dünyada benzeri bulunmuyor

Hatay'da keşfedildi: Türkiye ve dünyada benzeri bulunmuyor
 

POPÜLER HABERLER

Acemi sürücü kaldırımda oturan iki kadını böyle öldürdü

Acemi sürücü kaldırımda oturan iki kadını böyle öldürdü

Düğün evi yas evi oldu! Ölümü saniye saniye kaydedildi

Düğün evi yas evi oldu! Ölümü saniye saniye kaydedildi

Bayram namazı saat kaçta? 2019 bayram namazı vakitleri!

Bayram namazı saat kaçta? 2019 bayram namazı vakitleri!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA