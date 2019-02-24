Hatay'da minibüs seçim bürosuna daldı: 6 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Numuneevler Mahallesi Hasan ikiz Caddesi'nde meydana gelen kazada, iddiaya göre özel bir yemek firmasına ait 01 CM 0 95 plakalı kapalı kasa minibüs, Mehmet Ocak Caddesi'nden gelen başka bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyeti kaybolan araç, önce kaldırıma ardından İYİ Parti ilçe seçim irtibat bürosunun camlarına çarparak durabildi. Kazada araç sürücüsü ve kaldırımda bulunan 3 kişi ile seçim bürosu içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.