23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9413
  • 6,6288
  • 245.605
  • 94.783
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Hatay'da Paskalya Bayramı kutlaması

Hatay'ın Antakya ilçesinde, Hristiyan aleminin Paskalya Bayramı dolayısıyla ayin düzenlendi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Antakya Ortodoks Kilisesi'nde sabahın erken saatlerinde gerçekleşen kutlamalara, Hatay ve farklı illerden çok sayıda Hristiyan vatandaş katıldı.

İlk olarak kilise içerisinde düzenlenen ayinde, vatandaşlar mum yakarak dua etti.

Antakya ve tüm Orta Doğu Rum Ortodoks Kilisesi Patriği, Selevkiya Metropoliti Efram Maluli, Ortodoks Kilisesi ruhani liderlerinden Jan Dellüler, Dimitri Doğum ve Antakya Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Fadi Hurigil'in yönettiği ayinde, İncil'den bölümler okundu ve ilahiler seslendirildi.

Kilise bahçesinde devam eden ayinde, konfeti gösterisi gerçekleştirildi ve ayine katılanlar birbirlerinin bayramını kutladı.

Senegalli minik Abdurrahman´ın İstiklal Marşı tutkusu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

22 bin turisti denizin altına indirecek

22 bin turisti denizin altına indirecek

Meslek liseliler işe ‘tek tık’ mesafede

Meslek liseliler işe ‘tek tık’ mesafede

Meteoroloji 10 ili uyardı: Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji 10 ili uyardı: Sağanak yağış geliyor

E-oyun bağımlılığının bir adım ötesi kumar

E-oyun bağımlılığının bir adım ötesi kumar

Türkiye'de ilk kez üretildi! Menzili iki bin metre

Türkiye'de ilk kez üretildi! Menzili iki bin metre

İran'da Şii din adamına suikast: Polisle çatıştılar

İran'da Şii din adamına suikast: Polisle çatıştılar

Sadece 80'ler ve 90'larda çocuk olanların hatırlayacağı şeyler

Sadece 80'ler ve 90'larda çocuk olanların hatırlayacağı şeyler

Milyonlarca emekliye 'ek ödeme' müjdesi

Milyonlarca emekliye 'ek ödeme' müjdesi
 

POPÜLER HABERLER

Konya´da 4 ayaklı arazi robotu üretildi

Konya´da 4 ayaklı arazi robotu üretildi

Kredi yapılandırmasına yeni dönem

Kredi yapılandırmasına yeni dönem

Kabukları da en az içi kadar değerli... Müthiş keşif

Kabukları da en az içi kadar değerli... Müthiş keşif

Diriliş Ertuğrul seti değil... Burası Van

Diriliş Ertuğrul seti değil... Burası Van

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA