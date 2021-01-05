Hatay'da sağlıkçılara ikram

AA 05 Ocak 2021 Salı 23:53 - Güncelleme: 05 Ocak 2021 Salı 23:53

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında görevli polis ve sağlık çalışanlarına çorba ikramında bulunuldu.

Gönülden Gönüle Damlayanlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Özel, AA muhabirine, güvenlik güçleri ve sağlık çalışanlarının yanında olduklarını hissettirmek için etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Bu kapsamda uygulama noktasındaki polis ve görevli sağlık çalışanlarını ziyaret ettiklerini ifade eden Özel, kolaylık dileyerek çorba ikramında bulunduklarını belirtti.

Her zaman polis ve sağlık çalışanlarının yanında olduklarını vurgulayan Özel, "Allah devletimize, milletimize zeval vermesin." dedi.

Emniyet güçleri ve sağlık çalışanları da dernek üyelerine teşekkür etti.