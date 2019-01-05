Hatay'da seyir halindeki tır yandı
Hatay'ın Belen ilçesinde seyir halindeyken yanan tır, kullanılamaz hale geldi.
- AA
Yük almak için Reyhanlı ilçesinden Mersin'e giden Sedat Eşer'in (30) kullandığı 31 D 5168 plakalı tır, Belen ilçesi Kıcı mevkisinde motor kısmından yanmaya başladı.
Dumanları fark ederek aracını durduran sürücü, itfaiyeye haber verdi.
İtfaiye ekiplerince alevler söndürüldü, tır kullanılamaz hale geldi.
Yangın nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan Antakya-İskenderun yolu, aracın kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.
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