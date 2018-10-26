Hatay'da şiddetli sağanak yağış etkili oldu

Hatay´ın merkez Antakya ilçesinde, gün boyu aralıklarla devam eden yağışlar, akşam saatlerinde sağanağa dönüştü. Sağanak nedeniyle yollarda trafik durma noktasına gelirken, tarihi Uzun Çarşı'da Habib-i Neccar Dağı´ndan gelen yağmur suları çevre esnafını zor durumda bıraktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlere göre Hatay´da yağışların yarın da devam etmesi, Cuma günü ise yağışlı havanın yerini güneşli bir havaya bırakması bekleniyor.