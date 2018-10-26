Hatay'da şiddetli sağanak yağış etkili oldu
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, akşam saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
- DHA
Hatay´ın merkez Antakya ilçesinde, gün boyu aralıklarla devam eden yağışlar, akşam saatlerinde sağanağa dönüştü. Sağanak nedeniyle yollarda trafik durma noktasına gelirken, tarihi Uzun Çarşı'da Habib-i Neccar Dağı´ndan gelen yağmur suları çevre esnafını zor durumda bıraktı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlere göre Hatay´da yağışların yarın da devam etmesi, Cuma günü ise yağışlı havanın yerini güneşli bir havaya bırakması bekleniyor.
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