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Hatay'da şiddetli sağanak yağış etkili oldu

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, akşam saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

  • DHA
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Hatay´ın merkez Antakya ilçesinde, gün boyu aralıklarla devam eden yağışlar, akşam saatlerinde sağanağa dönüştü. Sağanak nedeniyle yollarda trafik durma noktasına gelirken, tarihi Uzun Çarşı'da Habib-i Neccar Dağı´ndan gelen yağmur suları çevre esnafını zor durumda bıraktı. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlere göre Hatay´da yağışların yarın da devam etmesi, Cuma günü ise yağışlı havanın yerini güneşli bir havaya bırakması bekleniyor.

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