Hatay'da sulama kanalında ceset bulundu
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, sulama kanlında ceset bulundu.
- AA
Alınan bilgiye göre, Öz Kurtuluş Mahallesi yakınlarından geçen sulama kanalında hareketsiz birini gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.
Bölgeye giden jandarma ekipleri, kanal içerisinde bir erkeğe ait ceset buldu.
Ceset otopsi ve kimlik tespiti için Reyhanlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.