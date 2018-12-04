Son Dakika Haberleri 4

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Hatay’da Suriye uyruklu 30 kaçak göçmen yakalandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen Suriye uyruklu 30 göçmen yakalandı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Kırıkhan ilçesi Mimar Sinan Mahallesi İnönü Bulvarı'nda uygulama yapan Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube ekipleri, durumundan şüphelendikleri 42 MA 2143 plakalı minibüsü durdurmak istedi. Güvenlik güçlerinin "dur" ikazına uymayarak kaçan minibüs kovalama sonucu İnönü Bulvarı'nda durduruldu. Araçta arama yapan ekipler, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçtiği tespit edilen 30 kaçak göçmeni yakaladı. Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde ifadeleri alınan kaçak göçmenler sınırdan geçerek 8 bin dolar karşılığında Fransa’ya gideceklerini ifade etti. Olayla ilgili gözaltına alınan Suriye uyruklu şahısların ifadelerinin alınmasının ardından İl Göç İdaresi’ne teslim edileceği öğrenildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Venezuelalı askerler İstiklal Marşı´nı hep bir ağızdan okudu

Venezuelalı askerler İstiklal Marşı´nı hep bir ağızdan okudu

3600 ek gösterge son dakika haberleri memur, polis, öğretmen emekli maaşı ne kadar oldu

3600 ek gösterge son dakika haberleri memur, polis, öğretmen emekli maaşı ne kadar oldu

Soyuz MS-11 uzaya fırlatıldı

Soyuz MS-11 uzaya fırlatıldı

Son maaşı ile internetten aldı! Şimdi talebe yetişemiyor

Son maaşı ile internetten aldı! Şimdi talebe yetişemiyor

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA