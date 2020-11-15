İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Kasım 2020 Pazar / 29 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6845
  • EURO
    9,0913
  • ALTIN
    466.334
  • BIST100
    1291.29
Yaşam

Hatay'da uyuşturucu operasyonu

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde şafak vakti düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli ifadeleri alındıktan sonra nöbetçi mahkemeye çıkarılmak üzere gözaltına alındı.

İHA15 Kasım 2020 Pazar 23:42 - Güncelleme: 15 Kasım 2020 Pazar 23:42
ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, Yayladağı İlçe Emniyet Amirliğine bağlı ekipler, ilçede uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini engellemek için çalışma başlattı. Ekipler aldıkları bilgi doğrultusunda Çabala Mahallesinde bir eve şafak vakti operasyon düzenledi. Ekiplerin narkotik köpeği “Ares” eşliğinde yaptıkları aramada elektrik prizi içerisinde gizlenmiş halde, 22 gram metamfetamin maddesi ve 13 gram takoz esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili M.Ç.,M.K. ve S.T. adlı şahıslar İlçe Emniyet amirliği ekipleri tarafından ifadeleri alındıktan sonra nöbetçi mahkemeye çıkarılmak üzere gözaltına alındı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.