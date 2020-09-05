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Yaşam

Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

AA05 Eylül 2020 Cumartesi 19:04 - Güncelleme: 05 Eylül 2020 Cumartesi 19:04
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Batıayaz Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın başladığını görenler, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince bölgeye 2 helikopter, 30 arazöz, 15 su tankı ve 4 dozer yönlendirildi.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın ekiplerin havadan, karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Ketmen, yangında ne kadar alanın zarar gördüğü konusunda çalışmaların sürdüğünü belirtti.

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