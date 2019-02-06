Hatay'ın Arsuz ilçesinde eğitime şiddetli rüzgar engeli
Hatay'ın Arsuz ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
- AA
Arsuz Kaymakamlığından yapılan açıklamada, şiddetli rüzgar nedeniyle ulaşımda yaşanılan zorluk ve muhtemel yaralanmaların önüne geçmek amacıyla yarın ilçe genelindeki tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildiği kaydedildi.
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