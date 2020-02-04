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Yaşam

Hataylı çiftçi kulağını saran tümörden kurtulmak istiyor

Hatay'da 7 yıldır hemanjiom (damar tümörü) hastalığı ile mücadele eden Muharrem Yılmaz, kulağını saran ve sık sık kanayan tümörden kurtulmak istiyor.

AA04.02.2020  14:19 - Güncelleme: 04.02.2020  14:19

Erzin ilçesi Turunçlu Mahallesi'nde yaşayan 33 yaşındaki Yılmaz, AA muhabirine kulağındaki rahatsızlık nedeniyle yıllardır bir çok hastane dolaştığını ancak bir sonuç alamadığını söyledi.

Küçük yaşlarda kulağında küçük kızarıklıklar olduğunu, sonradan kulağında büyüme ve kanama oluştuğunu anlatan Yılmaz, "7 yıldır kulağımda kızarıklıkla birlikte büyüme meydana geldi. Birkaç kez çeşitli hastanelerde ameliyat oldum ancak sağlıklı bir sonuç alamadım. Kulağımda kanamalar meydana geliyor, perişan durumdayım, görünüm olarak da hoş değil. Bu sorunumu çözecek doktor ve hastane arıyorum." dedi.

Çiftçi olduğunu ve tüm kazancını tedavisi için harcamaya hazır olduğunu kaydeden Yılmaz, ilgililerden yardım beklediğini sözlerine ekledi.

Yılmaz'ın kuzeni Bilal Yılmaz da amcasının oğlu ile yakından ilgilendiğini ancak derdine bir çare bulamadıkları için çok üzüldüklerini söyledi.

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