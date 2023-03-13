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Yaşam

Hataylı depremzede öğretmen çift, öğrencilere sınavlarında yardımcı oluyor

Hatay'ın Samandağ ilçesinde öğretmenlik yapan Ercüment ve Hicran Gümüş çifti, depremde yakınlarını kaybetmelerine rağmen bir süre ayrı kaldıkları memleketlerine geri dönerek öğrencilerini sınav yolculuğunda yalnız bırakmadı.

AA13 Mart 2023 Pazartesi 04:26 - Güncelleme:
Hataylı depremzede öğretmen çift, öğrencilere sınavlarında yardımcı oluyor
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Gümüş çiftinin Samandağ'daki çok sayıda yakını, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündekiler ile 20 Şubat'ta Defne merkezli 6,4 büyüklüğündeki depremlerde yaşamını yitirdi.

Depremlerin ardından Mersin'e giden öğretmen çift, 8'inci sınıfta olan ve sınavlara hazırlanan öğrencilerini yalnız bırakmamak için ilçeye dönme kararı aldı.

Öğrencilerine ders vermek için konteyner isteyen Gümüş çiftinin bu talebi, hayırseverler tarafından karşılandı. Öğretmen çift, sınıf gibi dizayn edilen konteynerde öğrencilerini Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava hazırlıyor.

"Konteyneri her şeyi düşünerek göndermişler, tahtasına, kalemine kadar"

Ercüment Gümüş, AA muhabirine, Samandağ Şaban Kahil Sürmeli Ortaokulunda fen bilimleri öğretmeni olarak görev yaptığını anlattı.

Önceleri konteynerde 20 civarında olan öğrenci sayısının 80'i aştığını belirten Gümüş, "Çocukları bu ortamdan uzaklaştırmaya, biraz daha motive etmeye çalışıyoruz." dedi.

Gümüş, ders anlatırken üniversite öğrencileri ile henüz atanmamış öğretmenlerin de kendilerine destek verdiğini dile getirdi.

İki çocuk babası olduğunu, onlara eşiyle dönüşümlü baktıklarını belirten Gümüş, şöyle devam etti:

"Bu öğrencilerimiz de bizim çocuklarımız. Onları en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyoruz çünkü sınavları var yani bir gerçek var, hayat devam ediyor. Öğrencilerimizin sayısı arttıkça konteyner ihtiyacımız oluyor. Sağ olsun hayırseverler yine konteyner satın almış, kısa zamanda geleceği söyleniyor. Onun da içini bir özel okul sponsor olarak döşeyecek. Eğer o konteyner de gelirse daha çok öğrenciye yardımcı olacağız. Konteyneri her şeyi düşünerek göndermişler, tahtasına, kalemine kadar. Gerçekten bir sınıf ortamı yarattık. Öğrenciler de kendi içinde kaynaştılar yani depremin acı yüzünü biraz unutturduk öğrencilere."

Gümüş, hayırseverlerin yardımcı kaynak desteğinde de bulunduğunu anlattı.

"Küllerimizden yeniden doğuyoruz"

İngilizce öğretmeni Hicran Gümüş de yaklaşık bir hafta Mersin'de kaldıktan sonra Samandağ'a döndüklerini söyledi.

Gümüş, çocukların ders konusunda mağdur olmaması için harekete geçtiklerini belirterek, "Eşimle gönüllü olarak burada derse girip onları geleceğe hazırlıyoruz. Küllerimizden yeniden doğuyoruz daha doğrusu. Talep o kadar çok ki neredeyse sayımız 100 öğrenciye ulaşacak." ifadelerini kullandı.

Hayırseverlerin kendilerini yalnız bırakmadığını anlatan Gümüş, "Depremde biz de yakınlarımızı, komşularımızı, sevdiklerimizi kaybettik. Çok eksildik, bölündük, parçalandık. Bir öğrencinin hayatına dokunmak bile bizim için çok önemli bir şey. Biz onların hayatlarına da dokunacağız. İleride onlar da başkalarının hayatlarına dokunacaklar." diye konuştu.

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