Hava durumu bugün 12 Ekim Ankara İzmir İstanbul hava durumu Meteoroloji son dakika uyarısı ne oldu? 5 günlük hava durumu nasıl? 15 günlük hava durumu uyarısı ne durumda? Günlük hava durumu haberimizde yer alıyor. Peki hafta sonu plan yapanları nasıl bir hava bekliyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü' nden yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi' nde bugün parçalı çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerine kadar İstanbul'un batısı, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmezken, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli (40-60 km/s) olarak eseceği tahmin ediliyor. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerine kadar İstanbul'un Avrupa Yakası ile Kırklareli ve Tekirdağ'da kuvvetli olması beklendiğinden, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunması gerekiyor.

HAVA DURUMU BUGÜN NASIL?

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Düzce, Bolu, Ordu, Eskişehir, Erzurum, Kars, Iğdır, Ağrı, Tunceli, Adıyaman, Kilis ve Gaziantep çevreleri ile Samsun'un doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, bu sabah saatlerinde Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile İstanbul'un batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının güneybatı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu 23

İstanbul: Parçalı çok bulutlu, bu sabah saatlerinde batısında kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 23

İzmir: Parçalı, yer yer çok bulutlu 25

Adana: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Bursa: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 23

Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri ve Gazipaşa çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri aralıklı sağanak yağışlı 23

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 22

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 19

Diyarbakır: Parçalı, yer yer çok bulutlu 28

İSTANBUL HAVA DURUMU 3 GÜNLÜK

12 Ekim 2018: İstanbul’da Cuma günü gökyüzü kapalı: Sağanak yağmur var. Gündüz sıcaklık 23 dereceye kadar çıkarken en düşük sıcaklık 16 derece. Nem oranı yüzde 78-91 arasında. Rüzgar saatte 32 km hızda esmesi tahmin ediliyor.

13 Ekim 2018: Hafta sonu İstanbul’da gökyüzü kapalı olurken, sağanak yağmur etkisini göstermeye devam ediyor. En yüksek sıcaklık 22 derece, en düşük sıcaklık 16 derece. Nem oranı yüzde 73-84. Rüzgar, Cumartesi günü saatte 32 km hızda esmesi bekleniliyor.

14 Ekim 2018: Pazar günü gökyüzü kapalı olmaya devam ederken, sağanak yağmur yağmaya devam ediyor. Sıcaklık gündüz 22 derece, gece 15 derece. Nem oranı yüzde 76-86 arasında. Rüzgar hızını düşürüyor: Saatte 28 km hızda esmeye devam ediyor.

ANKARA HAVA DURUMU 3 GÜNLÜK

12 Ekim 2018: Ankara’da hava bugün açıkken, yağmur beklenmiyor. En yüksek sıcaklık 23 derece, en düşük sıcaklık 10 derecen. Nem oranı yüzde 39-93 arasında. Rüzgar saatte 14 km hızda esmesi tahmin ediliyor.

13 Ekim 2018: Başkentte Cumartesi günü gökyüzü kapalı: Sağanak yağmur bekleniliyor. Gündüz sıcaklık 22 derece, gece sıcaklık 10 derece. Nem oranı yüzde 42-90 arasında. Rüzgar saatte 13 km hızda esmesi bekleniliyor.

14 Ekim 2018: Pazar günü Ankara’da sağanak yağmur etkisini göstermeye devam ederken, en yüksek sıcaklık 22 dereceye çıkarken çıkarken, en düşük sıcaklık 10 dereceye kadar iniyor. Nem oranı yüzde 42-90 arasında. Rüzgar saatte 12 km hızda esmesi tahmin ediliyor.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Düzce, Bolu, Ordu, Eskişehir, Erzurum, Kars, Iğdır, Ağrı, Tunceli, Adıyaman, Kilis ve Gaziantep çevreleri ile Samsun'un doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile İstanbul'un batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Güneybatı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, bu sabah saatlerinde Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile İstanbul'un batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile İstanbul'un batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

BURSA °C, 23°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 21°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ISTANBUL °C, 23°C

Parçalı çok bulutlu, bu sabah saatlerinde batısında kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELI °C, 21°C

Parçalı çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin aralıklı olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

IZMIR °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KÜTAHYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MANISA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri yerel ve aralıklı olmak üzere sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri ve Gazipaşa çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 29°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin güney kesimleri ile Eskişehir çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKSARAY °C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ANKARA °C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

CANKIRI °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKISEHIR °C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Bolu ve Düzce çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KARABÜK °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Ordu çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

GİRESUN °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerine kadar bölgenin güney kesimleri ile Tunceli, Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

HAKKARİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KARS °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DIYARBAKIR °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

GAZIANTEP °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

SIIRT °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Kuzey Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), batısı yer yer 6 (50 km/sa), öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), Doğu Karadeniz’de kuzey ve kuzeybatıdan, doğusu kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, batısında 1,5 ila 2,5m Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, Kuzey Ege’nin kuzeyi sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa), güneyi kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), ilk saatlerde kuzeyi 6 (50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m kuzeyi 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, doğusu zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Akdeniz’de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan, gece saatlerinde güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Doğu Akdeniz’de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), öğle saatlerinde 5 (40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı, Rüzgâr: Doğu ve güneydoğudan, zamanla kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.