Hava durumu bugün 31 Ekim Ankara İzmir İstanbul hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji son dakika hava durumu uyarıları haberimizde yer alıyor. Günlük hava durumu nasıl? 5 günlük hava durumu raporu haberimizde yer alıyor. 15 günlük hava durumunda yağış var mı? İl il hava durumu raporu! Hava sıcaklığı artacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Batı kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.. Hafta ortasından bu yana yurdumuzu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava yurdumuzu terk etti. Bu sistem ile yurdumuzun tamamına yakını yağış aldı. Özellikle iç ve doğu bölgelerdeki yağışlar yer yer kuvvetli ve şiddetli olarak gerçekleşti. Hava sıcaklıkları ise hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düştü. İç bölgelerde hava sıcaklıkları sıfırın altına düşerek devam eden zirai faaliyetler için don riski oluşturdu. İşte merak edilen hava durumu verileri star.com.tr’de…

HAVA DURUMU BUGÜN NASIL OLACAK?

YAĞIŞ YURDU TERK ETTİ!

Hafta ortasından bu yana yurdumuzu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava yurdumuzu terk etti. Bu sistem ile yurdumuzun tamamına yakını yağış aldı. Özellikle iç ve doğu bölgelerdeki yağışlar yer yer kuvvetli ve şiddetli olarak gerçekleşti. Hava sıcaklıkları ise hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düştü. İç bölgelerde hava sıcaklıkları sıfırın altına düşerek devam eden zirai faaliyetler için don riski oluşturdu.

METEOROLOJİ, ZİRAİ DONA KARŞI VATANDAŞLARI UYARDI!

Yapılan son tahmin ve meteorolojik değerlendirmelere göre önümüzdeki bir hafta boyunca yurdumuzun yüksek basınç merkezi ile Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava akımlarının etkisinde kalacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle önümüzdeki hafta boyunca Türkiye'de yağış beklenmiyor. Ancak yüksek basınç ve açık havadan geceleri radyasyon kaybı sebebiyle Marmara bölgesi ile yurdumuzun iç kesimlerinde gece ve özellikle sabah erken saatlerde yer yer sis ve pus oluşumu meydana gelebilecektir.

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İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde İstanbul ile ilgili yer alan hava durumu tahminine göre bugün hava güneşli geçecek.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey ve Batı kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Göller Bölgesi, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Marmara'nın kuzeyinde batı ve güneybatı yönlerden hafif olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 26°C

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

ISTANBUL °C, 21°C

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

KIRKLARELI °C, 23°C

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

SAKARYA °C, 26°C

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 22°C

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

IZMIR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA °C, 23°C

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

MANISA °C, 27°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, ilk saatlerde Göller Bölgesi'nin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Göller Bölgesi'nde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 24°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AKSARAY °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

CANKIRI °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ESKISEHIR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 24°C

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

DÜZCE °C, 25°C

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

KARABÜK °C, 23°C

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 23°C

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

GİRESUN °C, 22°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 21°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte gece saatlerinde kuzeydoğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

ERZURUM °C, 16°C

Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAKKARİ °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 16°C

Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

DIYARBAKIR °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

GAZIANTEP °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

SIIRT °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde orta ve batı kıyıları yer yer puslu ve sisli, Rüzgâr: Batı Karadeniz’de güney ve güneydoğudan, öğleden sonra kuzeydoğudan, batısı güneybatıdan, Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan, öğleden sonra batı ve kuzeybatıdan, doğusu sabah saatlerinde batısı akşam kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, siste zayıf.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu, Rüzgâr: Güney ve güneybatıdan, akşam kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0m, Görüş: İyi, siste zayıf.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege’de güney ve güneydoğudan, akşam kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan, Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeyi kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu, batısı parçalı bulutlu, Rüzgâr: Batı Akdeniz’de kuzey ve kuzeybatıdan, doğusu ile güneyi kuzeydoğudan, Doğu Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sisli, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi, siste zayıf.