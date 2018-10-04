Hava durumu bugün Ankara İzmir İstanbul hava durumu Meteoroloji son dakika uyarısı merak ediliyor. Vatandaşlar internetten hava durumu son dakika uyarılarını sorguluyor. Peki sağanak yağış bugün var mı? 5 günlük hava durumu nasıl? 15 günlük hava durumu araştırılıyor. Marmara'da kuzeyli sert rüzgarla beraber bulutlar biraz artabiliyor. Sert rüzgar daha çok Güney Ege'de esiyor bölge genelinde ise bol bol güneş var. Akdeniz ve İç Anadolu parçalı-az bulutlu. Akdeniz'de sıcaklık yine 30 derecenin üzerine çıktı İç Anadolu Bölgesi'de 20-25 derece aralığında. Karadeniz'de yağışlar var. Orta ve Doğu Karadeniz'de gök gürültülü sağanak şeklinde ve bu yağış cuma günü yine gök gürültülü sağanak olarak Doğu Karadeniz'de Trabzon dolaylarında devam edecek. Doğu Anadolu parçalı-az bulutlu Güneydoğu Anadolu ise bol güneşli ve 30 derecenin üzerinde sıcaklık ölçülüyor.

HAVA DURUMU BUGÜN NASIL?

YAĞIŞLAR ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ'NDE ŞİDDETLİ GEÇECEK

Ülkenin diğer yerlerinde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ordu ve Giresun çevreleriyle Samsun'un doğu, Trabzon'un batı kesimlerinde kuvvetli, Trabzon'un doğu, Rize çevreleriyle Artvin'in kıyı kesimlerinde de çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması öngörülüyor.

Bölgelere bakıldığında, Karadeniz'in parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunda kuvvetli yer yer çok kuvvetli sağanağın etkili olacağı belirtiliyor. Rüzgarın, Batı Karadeniz'de akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3-5, Doğu Karadeniz'de kuzeybatıdan 3-5 kuvvetinde eseceği tahmin ediliyor.

Marmara'da havanın parçalı ve çok bulutlu olması, doğusunda ise sağanak bekleniyor. Bölgede rüzgarın kuzeydoğudan 3-5 kuvvetinde esmesi öngörülüyor.

Ege'de havanın parçalı ve az bulutlu, kuzeyinde sağanağın etkili olacağı tahmininde bulunuldu. Rüzgarın Kuzey Ege ve Güney Ege'de 3-5 kuvvetinde etkili olması bekleniyor.

DENİZLERDE FIRTINA BEKLENMİYOR

Akdeniz'de ise havanın az bulutlu olması, rüzgarın Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 2-4, Antalya Körfezi'nde akşam saatlerinden sonra 6, Doğu Akdeniz'de de batı ve güneybatıdan 2-4 kuvvetinde esmesi öngörülüyor. Denizlerde fırtına beklenmiyor.

İSTANBUL'DA 4 EKİM PERŞEMBE HAVA DURUMU

İstanbul'da 4 Ekim Perşembe günü hafif sağanak yağışlı bir hava hakim olacak. Hava sıcaklığı 23 derece civarında seyredecek.

İSTANBUL'DA 5 EKİM CUMA HAVA DURUMU

İstanbul'da 5 Ekim Cuma günü parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Hava sıcaklığı 22 derece civarında seyredecek.

İSTANBUL'DA 6 EKİM CUMARTSİ HAVA DURUMU

İstanbul'da 6 Ekim Cumartesi günü parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Hava sıcaklığı 22 derece civarında seyredecek.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Gümüşhane ve Ardahan çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Ordu ve Giresun çevreleri ile Trabzon'un batı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2.), Rize çevreleri ile Trabzon'un doğusu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2.) olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara Bölgesi ile Bolu ve Düzce çevrelerinde yer yer pus bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde 3 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, batı kesimlerde yer yer orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ VE ÇOK KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Ordu ve Giresun çevreleri ile Trabzon'un batı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2.), Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2.) yağış beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus bekleniyor.

BURSA °C, 24°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu

EDİRNE °C, 22°C

Parçalı bulutlu

ISTANBUL °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı, yer yer puslu

KIRKLARELI °C, 20°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

IZMIR °C, 27°C

Az bulutlu

MANISA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 29°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

CANKIRI °C, 24°C

Parçalı bulutlu

ESKISEHIR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 26°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Bolu ve Düzce çevrelerinde yer yer pus bekleniyor.

BOLU °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus bekleniyor.

DÜZCE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri aralıklı olmak üzere akşam saatlerinde Gümüşhane çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Ordu ve Giresun çevreleri ile Trabzon'un batısında kuvvetli (21-50 kg/m2.), akşam saatlerinden sonra Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2.) olması bekleniyor.

AMASYA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Yağışların; öğle saatlerinden sonra batı kesimlerde kuvvetli, akşam saatlerinden sonra doğu kesimlerde çok kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ARDAHAN °C, 21°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ELAZIĞ °C, 29°C

Az bulutlu

ERZURUM °C, 24°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 23°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

GAZIANTEP °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KİLİS °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SIIRT °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Antalya Körfezinde gece fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz’de kuzey ve kuzeybatıdan, akşam batısı kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), doğusu ile gece güneyi 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Karadeniz’de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) öğleden sonra batısı ile akşam geneli 6 (50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 1,5m, orta ve doğusu 1,0 ila 2,0m. öğleden sonra doğusu 1,5 ila 2,5m Görüş: İyi, yağış anında orta, kuvvetli yağışta zayıf.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, doğusu öğle saatlerine kadar sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Kuzey Ege’nin açıkları sabah saatlerinde sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), güneyi ile öğleden sonra geneli 3 ila 5 (20-40 km/sa) güneyi öğle saatlerinden sonra 6 (50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m. Güney Ege’nin güneyi öğleden sonra yer yer 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), batısı ile akşam geneli 5 (40 km/sa), gece kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa), Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatıdan, gece kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), akşam batısı 5 (40 km/sa), kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 1,5m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Batı ve güneybatıdan, akşam ve gece saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), öğle saatlerinden sonra 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75m, Görüş: İyi.