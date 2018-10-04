Hava durumu bugün Ankara İzmir İstanbul hava durumu Meteoroloji son dakika
Hava durumu bugün nasıl? Ankara İzmir İstanbul hava durumu Meteoroloji son dakika uyarısı ne oldu? Günlük hava durumu uyarısı merak ediliyor. 5 günlük hava durumu ve 15 günlük hava durumu raporu nasıl? Soğuk havaların kendisini yavaştan hissettirmesiyle son dakika hava durumu araştırılmaya başlandı. Meteoroloji son dakika sağanak yağış uyarısı yaptı. Alınan son hava durumu raporuna göre, Karadeniz kıyılarıyla İstanbul, Kocaeli Sakarya çevreleri ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Ayrıca 4 Ekim Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz’de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ordu, Giresun ve Trabzon’un batısında kuvvetli olması bekleniyor. Akdeniz'de ise havanın az bulutlu olması, rüzgarın Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 2-4, Antalya Körfezi'nde akşam saatlerinden sonra 6, Doğu Akdeniz'de de batı ve güneybatıdan 2-4 kuvvetinde esmesi öngörülüyor. Denizlerde fırtına beklenmiyor.
Hava durumu bugün Ankara İzmir İstanbul hava durumu Meteoroloji son dakika uyarısı merak ediliyor. Vatandaşlar internetten hava durumu son dakika uyarılarını sorguluyor. Peki sağanak yağış bugün var mı? 5 günlük hava durumu nasıl? 15 günlük hava durumu araştırılıyor. Marmara'da kuzeyli sert rüzgarla beraber bulutlar biraz artabiliyor. Sert rüzgar daha çok Güney Ege'de esiyor bölge genelinde ise bol bol güneş var. Akdeniz ve İç Anadolu parçalı-az bulutlu. Akdeniz'de sıcaklık yine 30 derecenin üzerine çıktı İç Anadolu Bölgesi'de 20-25 derece aralığında. Karadeniz'de yağışlar var. Orta ve Doğu Karadeniz'de gök gürültülü sağanak şeklinde ve bu yağış cuma günü yine gök gürültülü sağanak olarak Doğu Karadeniz'de Trabzon dolaylarında devam edecek. Doğu Anadolu parçalı-az bulutlu Güneydoğu Anadolu ise bol güneşli ve 30 derecenin üzerinde sıcaklık ölçülüyor.
HAVA DURUMU BUGÜN NASIL?
YAĞIŞLAR ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ'NDE ŞİDDETLİ GEÇECEK
Ülkenin diğer yerlerinde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ordu ve Giresun çevreleriyle Samsun'un doğu, Trabzon'un batı kesimlerinde kuvvetli, Trabzon'un doğu, Rize çevreleriyle Artvin'in kıyı kesimlerinde de çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması öngörülüyor.
Bölgelere bakıldığında, Karadeniz'in parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunda kuvvetli yer yer çok kuvvetli sağanağın etkili olacağı belirtiliyor. Rüzgarın, Batı Karadeniz'de akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3-5, Doğu Karadeniz'de kuzeybatıdan 3-5 kuvvetinde eseceği tahmin ediliyor.
Marmara'da havanın parçalı ve çok bulutlu olması, doğusunda ise sağanak bekleniyor. Bölgede rüzgarın kuzeydoğudan 3-5 kuvvetinde esmesi öngörülüyor.
Ege'de havanın parçalı ve az bulutlu, kuzeyinde sağanağın etkili olacağı tahmininde bulunuldu. Rüzgarın Kuzey Ege ve Güney Ege'de 3-5 kuvvetinde etkili olması bekleniyor.
DENİZLERDE FIRTINA BEKLENMİYOR
Akdeniz'de ise havanın az bulutlu olması, rüzgarın Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 2-4, Antalya Körfezi'nde akşam saatlerinden sonra 6, Doğu Akdeniz'de de batı ve güneybatıdan 2-4 kuvvetinde esmesi öngörülüyor. Denizlerde fırtına beklenmiyor.
İSTANBUL'DA 4 EKİM PERŞEMBE HAVA DURUMU
İstanbul'da 4 Ekim Perşembe günü hafif sağanak yağışlı bir hava hakim olacak. Hava sıcaklığı 23 derece civarında seyredecek.
İSTANBUL'DA 5 EKİM CUMA HAVA DURUMU
İstanbul'da 5 Ekim Cuma günü parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Hava sıcaklığı 22 derece civarında seyredecek.
İSTANBUL'DA 6 EKİM CUMARTSİ HAVA DURUMU
İstanbul'da 6 Ekim Cumartesi günü parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Hava sıcaklığı 22 derece civarında seyredecek.
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Gümüşhane ve Ardahan çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Ordu ve Giresun çevreleri ile Trabzon'un batı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2.), Rize çevreleri ile Trabzon'un doğusu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2.) olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara Bölgesi ile Bolu ve Düzce çevrelerinde yer yer pus bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde 3 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, batı kesimlerde yer yer orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ VE ÇOK KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Ordu ve Giresun çevreleri ile Trabzon'un batı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2.), Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2.) yağış beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus bekleniyor.
BURSA °C, 24°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu
EDİRNE °C, 22°C
Parçalı bulutlu
ISTANBUL °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı, yer yer puslu
KIRKLARELI °C, 20°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
IZMIR °C, 27°C
Az bulutlu
MANISA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 29°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
CANKIRI °C, 24°C
Parçalı bulutlu
ESKISEHIR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 26°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Bolu ve Düzce çevrelerinde yer yer pus bekleniyor.
BOLU °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus bekleniyor.
DÜZCE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri aralıklı olmak üzere akşam saatlerinde Gümüşhane çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Ordu ve Giresun çevreleri ile Trabzon'un batısında kuvvetli (21-50 kg/m2.), akşam saatlerinden sonra Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2.) olması bekleniyor.
AMASYA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TOKAT °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Yağışların; öğle saatlerinden sonra batı kesimlerde kuvvetli, akşam saatlerinden sonra doğu kesimlerde çok kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ARDAHAN °C, 21°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ELAZIĞ °C, 29°C
Az bulutlu
ERZURUM °C, 24°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 23°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DIYARBAKIR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
GAZIANTEP °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KİLİS °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
SIIRT °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Antalya Körfezinde gece fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz’de kuzey ve kuzeybatıdan, akşam batısı kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), doğusu ile gece güneyi 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Karadeniz’de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) öğleden sonra batısı ile akşam geneli 6 (50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 1,5m, orta ve doğusu 1,0 ila 2,0m. öğleden sonra doğusu 1,5 ila 2,5m Görüş: İyi, yağış anında orta, kuvvetli yağışta zayıf.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, doğusu öğle saatlerine kadar sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Kuzey Ege’nin açıkları sabah saatlerinde sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), güneyi ile öğleden sonra geneli 3 ila 5 (20-40 km/sa) güneyi öğle saatlerinden sonra 6 (50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m. Güney Ege’nin güneyi öğleden sonra yer yer 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), batısı ile akşam geneli 5 (40 km/sa), gece kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa), Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatıdan, gece kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), akşam batısı 5 (40 km/sa), kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 1,5m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Batı ve güneybatıdan, akşam ve gece saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), öğle saatlerinden sonra 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75m, Görüş: İyi.
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