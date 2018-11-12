Meteoroloji son dakika uyarısı 12 Kasım İstanbul hava durumu Hava durumu bugün Sağanak yağış ne zaman

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Hava durumu bugün nasıl? Ankara İzmir İstanbul hava durumu nasıl? Kar yağışı ne zaman yağacak? Meteoroloji son dakika hava durumu uyarısı nedir? Sağanak yağış geliyor mu? Peki haftanın ilk günü yurtta hava durumu nasıl? Günlük hava durumu raporu haberimizde yer alıyor. Ankara hava durumu, İzmir hava durumu merak ediliyor. Kasım ayının ortalarına girerken havalar iyiden iyiye soğukluğu hissettirmeye başladı. Vatandaşlar kar yağışını sorgulamaya başladı. 5 günlük hava durumu yayınlandı. 15 günlük hava durumu nasıl olacak? Bugün hissedilen soğuk hava hafta boyunca etkisini gösterecek. Pazartesi günü Karadeniz Bölgesi’nde etkili olacak sağanak yağış cuma gününe kadar tüm yurdu etkisi altına alacak. İl il hava durumu raporuna göre yağış olacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için 12 Kasım-16 Kasım sıcaklık-gökyüzü verilerini açıkladı. Kurum tarafından açıklanan verilere göre bu hafta kapalı hava ve yağmur etkisini gösteriyor. Kasım ayı kendini hissettirmeye başladı. Hava sıcaklıkları gittikçe düşüyor. Yeni haftada ise hafta boyunca soğuk hava kendisini gösterecek. Salı günü Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Marmara bölgesinin bazı illerinde bugün sağanak etkili olacak. Yeni haftanın hava durumu raporu belli oldu. Bugün hissedilen soğuk hava hafta boyunca etkisini gösterecek. Pazartesi günü Karadeniz Bölgesi'nde etkili olacak sağanak yağış cuma gününe kadar tüm yurdu etkisi altına alacak. İşte merak edilen son dakika hava durumu verileri
Hava durumu bugün nasıl olacak? Kar yağışı var mı? 12 Kasım Ankara İzmir İstanbul hava durumu nasıl? Meteoroloji son dakika Kar yağışı ne zaman yağacak? 15 günlük ve 5 günlük hava durumu verisi nasıl? İl il hava durumu raporu haberimizde yer alıyor.Vatandaşlar internetten kar yağışı ve sağanak yağışın ne zaman yağacağını sorgulamaya başladı. Kasım ayının ortalarına yaklaşırken soğuklar iyiden iyiye kendini hissettirmeye başladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Sinop çevreleri ve Kastamonu’nun kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, havanın bugün Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli ve Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Havanın diğer yerlerde az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor. Cuma günü yurdun büyük bölümü soğuk havanın etkisinde. Birçok ilde kar ve sağanak yağış etkili olacak. Hafta boyunca Doğu Anadolu illerinde etkili olan kar yağışı İstanbul'un kapısına kadar dayanacak. Perşembe ve cuma günleri Bolu'da kar yağışı bekleniyor. İşte merak edilen güncel hava durumu verisi star.com.tr’de…
HAVA DURUMU BUGÜN NASIL?
Yeni haftanın ilk gününde yağış yine çok dar bir alanda, Kocaeli çevreleri ile Karadeniz’in orta ve doğu kesimlerinde olacak. Salı gününden itibaren yağış etki alanı genişletiyor, sıcaklık düşmeye başlıyor. Çarşamba günü İç Ege, ve İç Anadolu’da sıcaklıklar tek hanelerde, Doğu Anadolu’da kar seviyelerinde olacak. Denizlerimizde rüzgar Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz’de kuzeyli ve kuvvetli esiyor. Diğer denizlerimizde yine kuzeyli ancak orta kuvvette olacak.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 16
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu Yakası yer yer pus ve sisli 19
İzmir: Az bulutlu 20
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli 19
Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu 24
Antalya: Az bulutlu ve açık 24
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 16
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 16
Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu 9
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 19
5 GÜNLÜK HAVA DURUMU VERİSİ
İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK? KAR YAĞACAK MI?
KAR YAĞIŞI GELİYOR!
Yeni haftanın hava durumu raporu belli oldu. Bugün hissedilen soğuk hava hafta boyunca etkisini gösterecek. Pazartesi günü Karadeniz Bölgesi'nde etkili olacak sağanak yağış cuma gününe kadar tüm yurdu etkisi altına alacak.
Salı günü Bayburt, Erzurum, Kars ve Ardahan'a kar yağacak. Ege ve Akdeniz bölgelerinde güneşli hava etkisini gösterecek fakat İstanbul'da sağanak yağış bekleniyor.
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PEKİ İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, havanın yarın Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli ve Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Havanın diğer yerlerde az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor. Cuma günü yurdun büyük bölümü soğuk havanın etkisinde. Birçok ilde kar ve sağanak yağış etkili olacak. Hafta boyunca Doğu Anadolu illerinde etkili olan kar yağışı İstanbul'un kapısına kadar dayanacak. Perşembe ve cuma günleri Bolu'da kar yağışı bekleniyor.
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Sinop çevreleri ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzey ve batısı, Kuzey Ege kıyıları ile Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli ile öğleden sonra Sakarya çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; öğleden sonra bölgenin kuzey ve batısında kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli
ISTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu Yakası yer yer pus ve sisli
KIRKLARELI °C, 17°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
SAKARYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli, öğleden sonra kısa süreli ve yerel oolmak üzere sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR °C, 15°C
Parçalı bulutlu
IZMIR °C, 20°C
Az bulutlu
KÜTAHYA °C, 15°C
Parçalı bulutlu
MANISA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, bölgenin doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 24°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
ANTALYA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
ISPARTA °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AKSARAY °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
CANKIRI °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKISEHIR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Sinop ve Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile öğle saatlerinde Zonguldak ve Düzce çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli, öğleden sonra hafif sağanak yağışlı
KARABÜK °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
GİRESUN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ELAZIĞ °C, 16°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM °C, 9°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
HAKKARİ °C, 11°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 9°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ADIYAMAN °C, 19°C
Parçalı bulutlu
DIYARBAKIR °C, 19°C
Parçalı bulutlu
GAZIANTEP °C, 17°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
SIIRT °C, 17°C
Parçalı bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Kuzey Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğusu ile Batı Karadeniz’in batısı yer yer sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), akşam 3 ila 5 (20-40 km/sa), doğusu 3 ila 5 (20-40 km/sa), gece geneli 4 ila 6 (30-50 km/sa), Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), öğleden sonra batısı 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 1,5m, batısı 2,0m Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğleden sonra 4 ila 6 (30-50 km/sa), gece 5 ila 7 (40-60 km/sa), Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğleden sonra kuzeyi 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, öğleden sonra orta ve kuzeyi 1,5 ila 2,5m kuzeyi gece 3,0m Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz’in açıkları sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Akdeniz’ de sabah ve gece kuzey ve kuzeydoğudan, öğlen ve akşam saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Doğu Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, puslu, Rüzgâr: Batı ve kuzeybatıdan, güneyi güneybatıdan, gece kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50m, Görüş: İyi.
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