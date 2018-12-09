Hava durumu bugün Ankara İzmir İstanbul hava durumu Sağanak yağış var mı
Hava durumu bugün Ankara İzmir İstanbul hava durumu Sağanak yağış var mı? Meteoroloji son dakika hava durumu raporu araştırılıyor. 5 günlük hava durumu nasıl olacak? 15 günlük hava durumu raporu merak ediliyor. Günlük hava durumu Meteoroloji uyarıları neler? Vatandaşlar son dakika hava durumu uyarılarını araştırmaya başladı. Haftanın son gününde yağış batıdan giriş yapıyor. Ege ve Marmara üzerinden giriş yapacak yağış Akdeniz’e oradan da Doğu Anadolu ve Güneydoğu’ya ilerleyecek. Yağışlı sistem Akdeniz üzerinden geldiği için sıcaklığı düşürmüyor aksine birkaç derece arttıracak. Yağışlar pazartesi günü yurdun neredeyse tamamına yayılacak. İç Anadolu’nun doğusunda, Karadeniz’in yükseklerinde, Doğu Anadolu’da karla karışık yağmur ve kar şeklini alacak. Ardından sıcaklık düşüşü kar yağışlı alanları biraz daha genişletecek. Denizlerimizde rüzgar ağırlıkla güneye dönmüş durumda. Marmara, Batı Karadeniz, Orta ve Kuzey Ege’de orta kuvvetin üzerinde esiyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde Muğla ile Aydın'ın kıyı ilçelerinde; akşam ve gece saatlerinde Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Hava durumu bugün Ankara İzmir İstanbul hava durumu Sağanak yağış var mı? Meteoroloji son dakika uyarısı ne oldu? 15 günlük ve 5 günlük hava durumu raporu araştırılıyor. Kuvvetli yağış uyarısı nerelerde görülecek? Vatandaşlar son dakika hava durumu raporunu araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun batısı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu ile Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Erzurum, Kars ve Iğdır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde Muğla ile Aydın'ın kıyı ilçelerinde; akşam ve gece saatlerinde Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. İşte hava durumu meteoroloji son dakika uyarıları en son haberler ve son dakika gelişmeler star.com.tr’de…
HAVA DURUMU BUGÜN NASIL? 9 ARALIK 2018
Haftanın son gününde yağış batıdan giriş yapıyor. Ege ve Marmara üzerinden giriş yapacak yağış Akdeniz’e oradan da Doğu Anadolu ve Güneydoğu’ya ilerleyecek. Yağışlı sistem Akdeniz üzerinden geldiği için sıcaklığı düşürmüyor aksine birkaç derece arttıracak. Yağışlar pazartesi günü yurdun neredeyse tamamına yayılacak. İç Anadolu’nun doğusunda, Karadeniz’in yükseklerinde, Doğu Anadolu’da karla karışık yağmur ve kar şeklini alacak. Ardından sıcaklık düşüşü kar yağışlı alanları biraz daha genişletecek. Denizlerimizde rüzgar ağırlıkla güneye dönmüş durumda. Marmara, Batı Karadeniz, Orta ve Kuzey Ege’de orta kuvvetin üzerinde esiyor.
İL İL HAVA DURUMU RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ
Pazartesi günü hava durumu raporları yağışlı bir görünüme işaret ediyor. Başta Marmara bölgesi olmak üzere Ege ve Akdeniz'de kuvvetli yağış beklenirken, yağışların yurt geneline yayılması bekleniyor.
Salı günü meteorolojik veriler; kuvvetli yağışın Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun batısında etkili olacağını gösteriyor. Hava sıcaklıklarında ise yurt genelinde 4-5 derece civarında düşüş bekleniyor.
Çarşamba günü hava durumu raporuna göre; kuvvetli yağışın Güneydoğu ve Doğu Anadolu'nun belli kesimlerinde etkili olması bekleniyor. Karadeniz, Ege ve Doğu Anadolu'nun iç kesimleri başta olmak üzere İç Anadolu bölgesinde kar yağışı gerçekleşecek.
5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun batısı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu ile Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Erzurum, Kars ve Iğdır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde Muğla ile Aydın'ın kıyı ilçelerinde; akşam ve gece saatlerinde Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Güney ve güneydoğu, batı kesimlerde yer yer güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde Muğla ile Aydın'ın kıyı ilçelerinde; akşam ve gece saatlerinde Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON UYARISI: Sabah saatlerinde yurdun iç ve doğu bölgelerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile öğleden itibaren bölge genelinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BURSA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu
ISTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu
KIRKLARELI °C, 8°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
SAKARYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile öğleden itibaren bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde Muğla ile Aydın'ın kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
A.KARAHISAR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah sisli, akşam saatlerinde yağmurlu
IZMIR °C, 14°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
KÜTAHYA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yağmurlu
MANISA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yağmurlu
AKDENİZ
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra kıyı kesimi ile akşam ve gece saatlerinde bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Hatay'da sis, bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ADANA °C, 18°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra kıyı kesimleri, akşam ve gece saatlerinde il geneli sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 14°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, sabah sisli, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 10°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu
İÇ ANADOLU
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde Eskişehir ve Çankırı, gece saatlerinde bölgenin batısı ile Yozgat, Kırşehir, Nevşehir ve Aksaray çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 10°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey ilçeleri, gece saatlerinde il geneli yağmurlu
CANKIRI °C, 7°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu
ESKISEHIR °C, 11°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu
KAYSERİ °C, 9°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde bölge genelinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 9°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu
DÜZCE °C, 12°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu
KARABÜK °C, 10°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu
ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde Çorum çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
AMASYA °C, 11°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
GİRESUN °C, 14°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
TRABZON °C, 13°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğusu ile Erzurum, Kars ve Iğdır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle kar, Iğdır, Muş ve Şırnak çevrelerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte, kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ELAZIĞ °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı
HAKKARİ °C, 1°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
KARS °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde batısı, gece saatlerinde bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ADIYAMAN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah sisli, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
DIYARBAKIR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
GAZIANTEP °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah sisli, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
KİLİS °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah sisli, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde Batı Karadeniz yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de; güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Karadeniz'de; doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Çok bulutlu ve yağmurlu, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), akşam saatlerinden sonra 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), güneyinde zaman zaman 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, güneyinde 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerine kadar Doğu Akdeniz'de; doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
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