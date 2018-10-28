Hava durumu bugün İzmir Ankara İstanbul hava durumu Meteoroloji son dakika
Hava durumu bugün nasıl olacak? Meteoroloji son dakika uyarısı ne oldu? İzmir Ankara İstanbul hava durumu haberimizde yer alıyor. 29 Ekim’de hava nasıl olacak? 5 günlük hava durumu raporu haberimizde yer alıyor. Günlük hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbullulara müjde gibi son dakika açıklaması! Hafta sonu hava nasıl olacak? Haftanın stresini ve yorgunluğunu keyifli zaman geçirerek atmak isteyen vatandaşlar plan yapmadan önce hava durumu raporlarını kontrol ediyor. Anlık hava durumu tahminleri merak ediliyor. Yeni haftanın ilk gününde yurtta yağış yok çoğunlukla güneş görülüyor. İç ve Kuzey bölgelerde sabah saatlerinde sis oluşacak. Salı-Çarşamba’dan itibaren Marmara, Ege ve Batı Karadeniz’de parçalı bulutlar artabilir. Sıcaklık değerleri küçük adımlarla olsa da artıyor. Ege’de 25 derecelere yaklaşıyor, Akdeniz’de ise 25 derecenin üzerine çıkıyor. Denizlerimizde rüzgâr çoğunlukla orta kuvvette ve güney yönlerden esiyor.
Hava durumu bugün İzmir Ankara İstanbul hava durumu Meteoroloji son dakika uyarısı haberimizde yer alıyor. Anlık hava durumu haberimizde yer alıyor. 29 Ekim’de havalar nasıl olacak? Günlük hava durumu nasıl? 5 günlük hava durumu raporu araştırılıyor. İl il hava durumu raporu star.com.tr’de… Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Batı ve kuzeybatı kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, Ege, Göller Bölgesi, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Ağrı ve Kars çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile gece saatlerinde İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde artacak ve mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle güney, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
HAVA DURUMU BUGÜN NASIL OLACAK?
Yeni haftanın ilk gününde yurtta yağış yok çoğunlukla güneş görülüyor. İç ve Kuzey bölgelerde sabah saatlerinde sis oluşacak. Salı-Çarşamba’dan itibaren Marmara, Ege ve Batı Karadeniz’de parçalı bulutlar artabilir. Sıcaklık değerleri küçük adımlarla olsa da artıyor. Ege’de 25 derecelere yaklaşıyor, Akdeniz’de ise 25 derecenin üzerine çıkıyor.
Denizlerimizde rüzgâr çoğunlukla orta kuvvette ve güney yönlerden esiyor.
5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
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METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Batı ve kuzeybatı kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, Ege, Göller Bölgesi, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Ağrı ve Kars çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile gece saatlerinde İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde artacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BURSA °C, 23°C
Parçalı bulutlu
ISTANBUL °C, 21°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELI °C, 22°C
Parçalı bulutlu
SAKARYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
A.KARAHISAR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
IZMIR °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
MANISA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Göller Bölgesi'nde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeybatısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin batısında yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte gece saatlerinde doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
AKSARAY °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
ANKARA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
CANKIRI °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKISEHIR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 18°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 23°C
Parçalı bulutlu
KARABÜK °C, 23°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
GİRESUN °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyi ile Ağrı ve Kars çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesiyle birlikte gece saatlerinde kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ELAZIĞ °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
HAKKARİ °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
DIYARBAKIR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZIANTEP °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
SIIRT °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları gece saatlerinde yer yer puslu, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğle saatlerinden sonra 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, pus anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu, gece saatlerinde yer yer puslu, Rüzgâr: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğle saatlerinden sonra 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, pus anında orta.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Güney ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), açıklarında 3 ila 5 (20-40km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75m, Görüş: İyi.
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