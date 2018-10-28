Hava durumu bugün İzmir Ankara İstanbul hava durumu Meteoroloji son dakika uyarısı haberimizde yer alıyor. Anlık hava durumu haberimizde yer alıyor. 29 Ekim’de havalar nasıl olacak? Günlük hava durumu nasıl? 5 günlük hava durumu raporu araştırılıyor. İl il hava durumu raporu star.com.tr’de… Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Batı ve kuzeybatı kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, Ege, Göller Bölgesi, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Ağrı ve Kars çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile gece saatlerinde İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde artacak ve mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle güney, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

HAVA DURUMU BUGÜN NASIL OLACAK?

Yeni haftanın ilk gününde yurtta yağış yok çoğunlukla güneş görülüyor. İç ve Kuzey bölgelerde sabah saatlerinde sis oluşacak. Salı-Çarşamba’dan itibaren Marmara, Ege ve Batı Karadeniz’de parçalı bulutlar artabilir. Sıcaklık değerleri küçük adımlarla olsa da artıyor. Ege’de 25 derecelere yaklaşıyor, Akdeniz’de ise 25 derecenin üzerine çıkıyor.

Denizlerimizde rüzgâr çoğunlukla orta kuvvette ve güney yönlerden esiyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Batı ve kuzeybatı kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, Ege, Göller Bölgesi, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Ağrı ve Kars çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile gece saatlerinde İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde artacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 23°C

Parçalı bulutlu

ISTANBUL °C, 21°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELI °C, 22°C

Parçalı bulutlu

SAKARYA °C, 24°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

IZMIR °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

MANISA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Göller Bölgesi'nde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeybatısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin batısında yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte gece saatlerinde doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AKSARAY °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

CANKIRI °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKISEHIR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 18°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 23°C

Parçalı bulutlu

KARABÜK °C, 23°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 22°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

GİRESUN °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyi ile Ağrı ve Kars çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesiyle birlikte gece saatlerinde kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

HAKKARİ °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

DIYARBAKIR °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZIANTEP °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

SIIRT °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları gece saatlerinde yer yer puslu, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğle saatlerinden sonra 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, pus anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Az bulutlu, gece saatlerinde yer yer puslu, Rüzgâr: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğle saatlerinden sonra 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, pus anında orta.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Güney ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), açıklarında 3 ila 5 (20-40km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75m, Görüş: İyi.