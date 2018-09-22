Hava durumu bugün nasıl 22 Eylül Meteoroloji son dakika İstanbul Ankara İzmir hava durumu uyarıları

22 Eylül hava durumu bugün nasıl Meteoroloji son dakika İstanbul Ankara İzmir hava durumu uyarıları neler? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 22 Eylül yurt geneli hava durumu raporu yayınlandı mı? Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde hava durumu nasıl olacak? soruları hafta sonu plan yapacaklar olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Muş, Bitlis ve Van çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre Kocaeli’de hafta sonu hava oldukça güzel olacak. Meteoroloji’den alınan bilgilere göre, bugün kent genelinde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklık ise 30 derece civarında olacak. Yarın ise özellikle sabah saatlerde yoğun sis bekleniyor. İlerleyen saatlerde açacak hava sonrası sıcaklığın 32 derece kadar çıkması bekleniyor. Yeni haftaya ise Kocaeli yağışlı ve serin bir hava ile başlayacak. Pazartesi günü hava sıcaklığı 11 derece birden düşecek. En yüksek sıcaklığın Kocaeli’de 21 derece olması bekleniyor. Yağışlı hava Salı, Çarşamba ve Perşembe günü de etkili olacak. Hava sıcaklığı Salı ve Çarşamba günü 21 derece olacak. Perşembe günü ise sıcaklığın 24 dereceye çıkması bekleniyor. Kocaeli’de en düşük hava sıcaklığının 16 ile 19 derece civarında olması beklenirken özellikle Çarşamba günü rüzgarın şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji son dakika İstanbul Ankara İzmir hava durumu uyarıları star.com.tr'de.

Yapılan son değerlendirmelere göre yurtta bugün hava durumu şöyle.Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesim yüksekleri ile Van ve Hakkari'nin doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık...



Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesim yüksekleri ile Van ve Hakkari'nin doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

23 EYLÜL HAVA DURUMU YURT GENELİ

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.



RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.





Meteorolojinin hava durumu tahminlerine göre, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Amasya, Tokat çevreleri ile Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğu ilçelerinin bu akşam saatlerinde Edirne'nin güneyi ve Tekirdağ'ın güney ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize, Artvin'in kuzey ilçeleri, Sinop, Samsun çevreleri ile Ordu'nun batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. İstanbul'a bugün gök gürültülü sağanak yağış geliyor! Meteoroloji İstanbul için yağış uyarısı yaptı. Dünkü güneşli havanın ardından bugün öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Karadeniz, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kırklareli, Tekirdağ, Osmaniye, Hatay'ın kuzeybatı kesimleri ile Adana'nın kuzey ve doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (50-100 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Doğu Karadeniz bölgesinde güney ve güneybatılı yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.



Rüzgarın ise genellikle güney ve batı, batı kesimlerde yer yer kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Doğu Karadeniz bölgesinde yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Kocaeli, Sakarya, Yalova, Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Ege kıyılarında kuvvetlice esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde 1 ila 3 derece artarak, mevsim normalleri civarında seyredecek.



Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/ sa) olarak esecek.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 27



İstanbul: Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimleri parçalı bulutlu 28



İzmir: Az bulutlu ve açık 32



Adana: Az bulutlu ve açık 34

Antalyaong>Antalya: Az bulutlu 35



Samsun: Az bulutlu ve açık 25



Trabzon: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 24



Erzurum: Az bulutlu ve açık 24



Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son tahminlere göre, hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. İstanbul’da güneşli havanın ardından bugün öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ (YURT GENELİ)

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI



Yağışların; Rize çevreleri ile Trabzon’un doğu ve Artvin’in kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



Meteoroloji radarından alınan son verilere göre; bugün 11:20-13:00 saatleri arasında Bartın’ın Amasra ilçesinde kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

METEOROLOJİ SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, Tekirdağ ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.



Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.



Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



KARADENİZ İÇİN YAĞIŞ UYARISI



Yağışların; Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



METEOROLOJİ, İSTANBUL İÇİN O SAATLERE DİKKAT ÇEKTİ



Meteoroloji'nin resmi internet sitesinde İstanbul için saatlik hava durumu tahminlerinde Pazar günü saat 15.00'den 18.00'e kadar şehrin çeşitli bölgelerinde sağanak yağışın etkisini göstereceği belirtiliyor.





BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU



MARMARA



Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



BİLECİK °C, 27°C

Az bulutlu ve açık



BURSA °C, 29°C

Az bulutlu



EDİRNE °C, 31°C

Az bulutlu ve açık



İSTANBUL °C, 28 °C

Parçalı ve az bulutlu



EGE



Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



A.KARAHİSAR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık



İZMİR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık



KÜTAHYA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık



MUĞLA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık



AKDENİZ



Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu



ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık



BURDUR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık



KAHRAMANMARAŞ °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu



İÇ ANADOLU



Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu



ESKİŞEHİR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık,



KAYSERİ °C, 28°C

Az bulutlu ve açık



KONYA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık



BATI KARADENİZ



Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



BOLU °C, 27°C

Parçalı bulutlu



KASTAMONU °C, 26°C

Parçalı bulutlu



SİNOP °C, 28°C

Parçalı bulutlu



ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı bulutlu



ORTA ve DOĞU KARADENİZ



Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



BAYBURT °C, 25°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı



SAMSUN °C, 27°C

Parçalı bulutlu







TOKAT °C, 28°C

Parçalı bulutlu



TRABZON °C, 25°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı



DOĞU ANADOLU



Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusu parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölgenin kuzeydoğu kesimleri ile Muş, Bitlis ve Van çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ARDAHAN °C, 18°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ELAZIĞ °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu



ERZURUM °C, 20°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı







HAKKARİ °C, 25°C

Parçalı bulutlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU



Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



BATMAN °C, 34°C

Az bulutlu ve açık



DIYARBAKIR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık



GAZIANTEP °C, 33°C

Az bulutlu ve açık



KİLİS °C, 35°C

Az bulutlu ve açık



DENİZLERDE HAVA DURUMU



Fırtına beklenmiyor.



KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan, akşam doğusu kuzeybatıdan, akşam saatlerinden sonra batısı güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Doğu Karadeniz’de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinden sonra güneydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m Görüş: İyi.



MARMARA

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0m, Görüş: İyi.



EGE

Hava Durumu: Az bulutlu, kuzeyi sabah saatlerinde parçalı bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğleden sonra kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m Görüş: İyi.



AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (1030 km/sa) batısı öğlenden sonra 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 1,5m, Görüş: İyi.



VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.