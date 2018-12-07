Hava durumu bugün nasıl İstanbul Ankara Meteoroloji son dakika sıcaklık değerleri kar yağışı ne zaman

Meteoroloji son dakika hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. Yurt geneli hava durumu bugün nasıl? İstanbul Ankara İzmir Mersin hava durumu hafta sonu nasıl olacak? Kar yağışı ne zaman başlayacak? sorularına yanıt arayan vatandaşlar için ayrıntıları bu haberimiz üzerinde derledik. Havaların soğumasıyla birlikte internet üzerinden hava durumu araştırmaları artarak devam ediyor. İstanbul ve çevresinde bu sabah yağışlı geçerken Ankara hava bulutlu ve İzmir'de ise soğuk bir hava hakim oldu. Milyonlarca kişi sıcakların düşmesiyle birlikte kar yağışların ne zaman başlayacağını merak ediyor. 7 Aralık Cuma itibariyle Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu bilgilerini bu haberimiz üzerinden aktarmaya çalışacağız. Hava sıcaklığı İç ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilirken, rüzgarın ise genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzeyi ile Kıyı Ege'de kuzeyli, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde güney ve güneydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Meteoroloji son dakika hava durumu uyarıları ve kar yağışları ile ilgili tahmini bilgiler star.com.tr'de.

HAVA DURUMU BUGÜN NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Akdeniz'in kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimleri ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olmak üzere ülkemizin büyük bir bölümünde görülecek yağışların; İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Mersin, Adana ile Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Hakkari çevrelerinde ve Şırnak'ın yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların; İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Mersin ve Adana çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Hakkari çevrelerinde ve Şırnak'ın yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur şeklinde olması beklendiğinden, yaşanabilecek ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

7 Aralık Cuma



İstanbul'da Cuma günü gökyüzü bulutlu-güneşli. Yağmur beklenmiyor. En yüksek sıcaklık 8, en düşük sıcaklık 5 derece. Rüzgar saatte 29 km hızda esmesi bekleniliyor.

Yağışların; Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevreleri ile Bursa'nın doğu kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2),Mersin'in iç kesimleri ile Adana'nın batı ilçelerinde çok kuvvetli (21-75 kg/m2),Mersin merkez ve kıyı ilçelerinde şiddetli ve aşırı (100 kg/m2 ve üzeri) olacağı tahmin ediliyor.



Hava sıcaklığının kuzey ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.







8 Aralık Cumartesi



Meteoroloji Genel Müdürlüğü, cumartesi günü İstanbul'a yağmur yağmayacağını açıkladı. Gökyüzü bulutlu-güneşli. Sıcaklık gündüz 11 derece olurken, gece 4 derece. Rüzgar saatte 13 km hızda esmesi tahmin ediliyor.

MERSİN İÇİN "ŞİDDETLİ VE AŞIRI" UYARISI



Yağışların; Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevreleri ile Bursa'nın doğu kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Mersin'in iç kesimleri ile Adana'nın batı ilçelerinde çok kuvvetli (21-75 kg/m2), Mersin merkez ve kıyı ilçelerinde şiddetli ve aşırı (100 kg/m2 ve üzeri) olacağı tahmin ediliyor.



TAŞKIN UYARISI



Uyarıda "Yapılan son değerlendirmelere göre Mersin'in Silifke, Erdemli, Merkez (Mezitli, Toroslar, Yenişehir, Akdeniz) ve Tarsus ilçelerinde aralıklarla devam eden yağışın sabah saatlerinde devam edeceği tahmin edilmektedir. Söz konusu ilçelerde; köprü, menfez vb. yapılarda, yan kolların birleşim yerlerinde ve akış güvenliğinin kritik olduğu noktalar ile kuru dere yataklarında meydana gelebilecek taşkınlara karşı vatandaşlarımızın ve ilgili kurumların hazırlıklı ve dikkatli olması önem arz etmektedir." denildi.



Meteoroloji'nin hava tahmin raporu şöyle:



Hava sıcaklığının kuzey ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.



Yağışların; Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevreleri ile Bursa'nın doğu kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden, yaşanabilecek su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KAR NE ZAMAN YAĞACAK?



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde yer alan bilgilere göre Ankara ve İstanbul için kar yağışı ihtimali önümüzdeki 5 gün boyunca öngörülmüyor. Ancak en yakın zamanda Türkiye'nin bir çok ili beyaza bürünecek. Kar yağışı ile ilgili yeni gelişmeler olduğu takdirde haberimizden takip edebilirsiniz.

Doğu Anadolu için kar yağışı, sis ve buzlanma uyarısı! Bölge genelinde aralıklı yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nde öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.



Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu; sabah saatlerinde Erzincan ve Erzurum'un güney kesimlerinin, öğle saatlerinden sonra ise bölge genelinin aralıklı yağmurlu, karla karışık yağmurlu ve zamanla kar yağışlı olması bekleniyor.



Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı etkili olacak, yer yer sis ve pus görülecek.



Rüzgarın doğu ve güneydoğu yönünden hafif kuvvette esmesi beklenen bölgede, gece en düşük hava sıcaklığı Tunceli'de 3, Erzincan'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 7, Kars ve Ağrı'da 5, Erzurum'da 3 ve Iğdır'da 1 derece ölçüldü.



Günün beklenen en yüksek sıcaklığı ise Tunceli ve Iğdır'da 11, Erzincan'da 10, Kars, Ağrı ve Ardahan'da 6, Erzurum'da 5 derece olacak.



Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise Erzurum'daki Palandöken'de 33 santimetre, Konaklı'da 15, Kars'taki Sarıkamış'ta 22 ve Ardahan'daki Ergan'da 10 santimetre olarak ölçüldü.



Yetkililer, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden

Kars'ta kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

İSTANBUL’A SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji’nin yayınladığı son dakika uyarısı şu şekilde; Yağışların; İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Mersin ve Adana çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Hakkari çevrelerinde ve Şırnak’ın yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur şeklinde olması beklendiğinden, yaşanabilecek ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

CUMA YURDUN YARISINA KAR GELİYOR!

Perşembe günü sıcaklık değerlerinin önemli şekilde düşmesi ve cuma günü yurdun büyük bölümünün kar yağışı yaşaması bekleniyor. Kar özellikle iç ve doğu bölgeleri etkileyecek.

TÜM BÖLGELERİN HAVA DURUMU ÖZETİ



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara(Edirne hariç),İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in batısı, Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Samsun ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin edilen yağışların; Antalya il merkezi ve batı ilçeleri, Mersin, Adana’nın batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU



İSTANBUL °C, 9°C



Çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor



ANKARA °C, 6°C



Parçalı ve çok bulutlu aralıklı yağmurlu, yüksekleri akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden sonra yer yer kar yağışlı.



BURSA °C, 7°C



Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur, rakımın 1000 metre ve üzeri olan yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; bu sabah saatlerinde doğu kesimlerde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



9 Aralık Pazar



Pazar günü İstanbul'da yağmur bekleniliyor. Sıcaklık 8-13 derece arasında. Rüzgar saatte 18 km hızda esmesi tahmin ediliyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Akdeniz'in kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimleri ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olmak üzere ülkemizin büyük bir bölümünde görülecek yağışların; İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Mersin, Adana ile Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Hakkari çevrelerinde ve Şırnak'ın yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

İZMIR °C, 10°C



Parçalı ve çok bulutlu



ADANA °C, 16°C



Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor.



DÜZCE °C, 7°C



Çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.





AMASYA °C, 8°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu



ERZURUM °C, 3°C



Parçalı ve çok bulutlu



GAZIANTEP °C, 11°C



Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Sakarya, Gümüşhane ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve sağanak, Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Samsun’un doğusu, Ordu ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Giresun, Trabzon’un doğu ilçeleri, Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.



HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve İç kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.



RÜZGAR: Genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Samsun’un doğusu, Ordu ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Giresun, Trabzon’un doğu ilçeleri, Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması beklendiğinden, yaşanabilecek ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



BUZLANMA VE DON UYARISI: Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzlara ( Ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA



Çok bulutlu, Sakarya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, rakımın 1000 metre ve üzeri olduğu yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

BURSA °C, 4°C



Çok bulutlu

ISTANBUL °C, 6°C



Çok bulutlu

KIRKLARELI °C, 3°C



Çok bulutlu

SAKARYA °C, 5°C



Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

EGE



Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 1°C



Parçalı ve çok bulutlu

IZMIR °C, 9°C



Parçalı ve çok bulutlu

KÜTAHYA °C, 1°C



Çok bulutlu

MANISA °C, 8°C



Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ



Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun yağmur ve sağanak, yüksek rakımlı yerlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 16°C



Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C



Çok bulutlu

HATAY °C, 14°C



Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 5°C



Çok bulutlu

İÇ ANADOLU



Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir dışında bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

ANKARA °C, 3°C



Parçalı çok bulutlu, ilk saatlerde doğu kesimleri hafif kar yağışlı.

CANKIRI °C, 4°C



Parçalı çok bulutlu, kar yağışlı

ESKISEHIR °C, 2°C



Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 6°C



Parçalı ve çok bulutlu, karlakarışık yağmurlu, gece saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı

BATI KARADENİZ



Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

BOLU °C, 1°C



Çok bulutlu kar yağışlı

DÜZCE °C, 4°C



Çok bulutlu ve yağmurlu

KARABÜK °C, 4°C



Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 6°C



Çok bulutlu ve yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ



Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Gümüşhane çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: kıyılarda yağmur, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur şeklinde olması beklenen yağışların Samsun’un doğusu, Ordu ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli, Giresun, Trabzon’un doğu ilçeleri , Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 6°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karışık yağmurlu yarın zamanla kar yağışlı

GİRESUN °C, 10°C



Çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak çok kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 9°C



Çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 11°C



Çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli doğu ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU



Parçalı çok bulutlu, güney ve batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, güneydoğusu ile Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 9°C



Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

ERZURUM °C, 3°C



Parçalı ve çok bulutlu

HAKKARİ °C, 2°C



Çok bulutlu ve karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 3°C



Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU



Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 10°C



Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

DIYARBAKIR °C, 12°C



Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

GAZIANTEP °C, 10°C



Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

SIIRT °C, 10°C



Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA



Güney Ege ve Batı Akdeniz'de fırtına, Kuzey Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ



Hava Durumu: Çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak yağışlı Rüzgâr: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), zamanla güneybatıdan 2 ila 4, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA



Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, zamanla 2 ila 4 (10-30 km/sa) , Dalga: 0,5 ila 1,5m Görüş: İyi.

EGE



Hava Durumu: Parçalı bulutlu,, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), güneyi sabah 7 (60 km/sa), öğleden sonra geneli 5 (40 km/sa), Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 (40-70 km/sa), güneyi 6 ila 8 (50-75 km/sa), akşam geneli 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0m, güneyi 4,0m, akşam geneli 1,5 ila 2,5m Görüş: İyi, fırtınada orta.

AKDENİZ



Hava Durumu: : Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 (50-75 km/sa), akşam saatlerinden sonra 4 ila 6 (30-50 km/sa), Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) , batısı 4 ila 6 (30-50 km/sa), Dalga: 1,0 ila 2,0m, batısı 3,0 ila 4,0 Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ



Hava Durumu: Çok bulutlu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.