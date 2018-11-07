Hava durumu raporu 7 Kasım bugün nasıl İstanbul Ankara İzmir Meteoroloji son dakika uyarıları
Hava durumu raporu 7 Kasım bugün nasıl İstanbul Ankara İzmir Meteoroloji son dakika uyarıları star.com.tr'de. Pastırma yazı bitti, kar ne zaman yağacak? İstanbul Ankara ve İzmir'de hava durumu nasıl olacak? Yurt geneli hangi illerde bu hafta yağışlar olacak? İl ilçe tahmini hava durumu Meteoroloji uyarıları neler? 7 Kasım 2018 Çarşamba hava durumu raporu belli oldu. Rapora göre, Marmara'nın Karadeniz kıyıları ile Kuzey Ege'de rüzgar kuvvetli esecek. Sabah saatlerinde Marmara'nın güneyinde ve İç Ege'de sisli havanın etkili olması bekleniyor. Sisli hava cumartesi günü de etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğünce günlük olarak yayınlanan hava durumu raporuna göre; Marmara ve Ege bölgelerinde sisli görünüm etkili olacak. Meteroroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan 7 Kasım tarihli hava durumu raporuna göre 12 ilde sağanak yağış görülecek. Hava durumu uzmanları bu illerdeki vatandaşları yoğun yağışa karşı uyardı. Meteoroloji uzmanları tarafından yapılan hava tahmin raporuna göre yurt genelinde 12 ilde sağanak yağış görülecek. Meteoroloji'nin 7 Kasım tarihli hava durumu raporuna göre Marmara, Karadeniz, Ege'nin kuzeyi sert rüzgarlara ev sahipliği yapacak. Marmara'nın güneyi ve İç Ege'de sis görülürken, sisli havanın cumartesi gününe kadar kalması bekleniyor. İstanbul Ankara İzmir başta olmak üzere yurt geneli hava durumu son dakika gelişmeleri star.com.tr'de. İşte Meteoroloji'den 12 il için sağanak yağış uyarısı
Hava durumu raporu 7 Kasım bugün nasıl İstanbul Ankara İzmir Meteoroloji son dakika uyarıları star.com.tr'de. Pastırma yazı bitti, kar ne zaman yağacak? İstanbul Ankara ve İzmir'de hava durumu nasıl olacak? Yurt geneli hangi illerde bu hafta yağışlar olacak? İl ilçe tahmini hava durumu Meteoroloji uyarıları neler? 7 Kasım 2018 Çarşamba hava durumu raporu belli oldu. Rapora göre, Marmara'nın Karadeniz kıyıları ile Kuzey Ege'de rüzgar kuvvetli esecek. Sabah saatlerinde Marmara'nın güneyinde ve İç Ege'de sisli havanın etkili olması bekleniyor. Sisli hava cumartesi günü de etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğünce günlük olarak yayınlanan hava durumu raporuna göre; Marmara ve Ege bölgelerinde sisli görünüm etkili olacak. Meteroroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan 7 Kasım tarihli hava durumu raporuna göre 12 ilde sağanak yağış görülecek. Hava durumu uzmanları bu illerdeki vatandaşları yoğun yağışa karşı uyardı. Meteoroloji uzmanları tarafından yapılan hava tahmin raporuna göre yurt genelinde 12 ilde sağanak yağış görülecek. Meteoroloji'nin 7 Kasım tarihli hava durumu raporuna göre Marmara, Karadeniz, Ege'nin kuzeyi sert rüzgarlara ev sahipliği yapacak. Marmara'nın güneyi ve İç Ege'de sis görülürken, sisli havanın cumartesi gününe kadar kalması bekleniyor. İstanbul Ankara İzmir başta olmak üzere yurt geneli hava durumu son dakika gelişmeleri star.com.tr'de. İşte Meteoroloji'den 12 il için sağanak yağış uyarısı
Hava durumu ile ilgili son tahminler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Pastırma yazı ile birlikte mevsim normallerinin üzerinden seyreden sıcaklıklar yeniden düşerken vatandaşlar hava durumu ile ilgili yeni açıklamaları yakından takip ediyor.
İL İL HAVA DURUMU DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ
GÜNEYDOĞU SAĞANAK YAĞIŞLA ISLANACAK
Akdeniz bol güneşli, önümüzdeki 3 günlük dönemde de güneş almaya devam edecek. İç Anadolu'da da sabah saatlerinde sis, gündüz ise güneş var. Karadeniz Bölgesi'nde yağış yok, güneş görülüyor. Önümüzdeki 3 günlük dönemde de Karadeniz'de sağanak beklenmiyor. Fakat yarın, Van, Bitlis, Siirt, Hakkari, Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Şırnak, Batman, Mardin ve Diyarbakır'da sağanak yağış etkisini gösterecek.
Yayınlanan rapora göre; Türkiye genelinde hava sıcaklarının normal seviyelerde seyredecek. 12 ilde ise sağanak yağış etkisini gösterecek.
7 Kasım 2018 Çarşamba hava durumu raporu belli oldu. Rapora göre, Marmara'nın Karadeniz kıyıları ile Kuzey Ege'de rüzgar kuvvetli esecek. Sabah saatlerinde Marmara'nın güneyinde ve İç Ege'de sisli havanın etkili olması bekleniyor. Sisli hava cumartesi günü de etkili olacak.
12 ilde sağanak yağış
Akdeniz bol güneşli, önümüzdeki üç günlük dönemde de güneşli olmaya devam edecek. İç Anadolu'da da sabah saatlerinde sis, gündüz ise güneş var. Karadeniz Bölgesi'nde yağış yok, güneş görülüyor.
Önümüzdeki üç günlük dönemde de Karadeniz'de sağanak beklenmiyor. Fakat çarşamba günü, Van, Bitlis, Siirt, Hakkari, Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Şırnak, Batman, Mardin ve Diyarbakır'da sağanak yağış etkisini gösterecek.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Bugün hava nasıl olacak? sorusu vatandaşlar tarafından sabah saatlerinden itibaren aratılmaya başlandı. Meteoroloji 7 Kasım Çarşamba günü ile ilgili hazırladığı raporu sizler için hazırladık. İşte yurt genelinde hava durumu tahminleri...
MARMARA'DA HAVA NASIL?
7 Kasım Çarşamba günü raporları doğrultusunda Marmara bölgesinde havaların nasıl olduğu merak konusu oldu. Marmara'nın Karadeniz kıyıları ve Kuzey Ege'de kuvvetli rüzgar beklentisi var. Bu bölgede yaşayanlar için özellikle hafta sonuna dikkat edilmesi konusunda uyarılar geldi.
İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul'da bugün hava sıcaklıkları mevsim normallerine dönüyor. Özellikle pastırma sıcaklarının son bulması sonucu vatandaşlar soğuk bir havaya uyandılar. Konuyla ilgili yapılan araştırmalar trendler listesinin zirvesini zorluyor. Biz de Sabah.com.tr ekibi olarak doğru bilgileri sizler için hazırlıyoruz. İstanbul'da bugün parçalı bulutlu bir hava hakim olacakken, sıcaklıkların ise 14-15 derece civarı olması bekleniyor.
ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?
Ankara'da bugün sıcaklıklar oldukça düşük ancak güneşli bir hava hakim durumda. Bugün Ankara'da yağış beklenmiyor.
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile İstanbul'un kuzey, Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güneydoğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, İstanbul'un kuzey kesimleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BURSA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
ISTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri hafif sağanak yağışlı
KIRKLARELI °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri hafif sağanak yağışlı
SAKARYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
A.KARAHISAR °C, 17°C
Az bulutlu
IZMIR °C, 22°C
Az bulutlu
KÜTAHYA °C, 18°C
Az bulutlu
MANISA °C, 22°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu, Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 25°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 25°C
Az bulutlu
HATAY °C, 23°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
ISPARTA °C, 20°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AKSARAY °C, 15°C
Az bulutlu
ANKARA °C, 17°C
Az bulutlu
CANKIRI °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKISEHIR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 16°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
KARABÜK °C, 19°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
GİRESUN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
HAKKARİ °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
KARS °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 18°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
DIYARBAKIR °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
GAZIANTEP °C, 16°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
SIIRT °C, 13°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Çok bulutlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Karadeniz’de batı ve güneybatı, batısı kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, batısında 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgâr: Kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu, kuzeyi parçalı bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), açıklarında sabah ve öğle saatlerinde 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Kuzey Ege’de 1,5 ila 2,5m,Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), akşam saatlerinden sonra doğusunda 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, akşam saatlerinden sonra doğusunda 1,0 ila 2,0m; Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğu, öğle saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
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