Hava durumu raporu 7 Kasım bugün nasıl İstanbul Ankara İzmir Meteoroloji son dakika uyarıları star.com.tr'de. Pastırma yazı bitti, kar ne zaman yağacak? İstanbul Ankara ve İzmir'de hava durumu nasıl olacak? Yurt geneli hangi illerde bu hafta yağışlar olacak? İl ilçe tahmini hava durumu Meteoroloji uyarıları neler? 7 Kasım 2018 Çarşamba hava durumu raporu belli oldu. Rapora göre, Marmara'nın Karadeniz kıyıları ile Kuzey Ege'de rüzgar kuvvetli esecek. Sabah saatlerinde Marmara'nın güneyinde ve İç Ege'de sisli havanın etkili olması bekleniyor. Sisli hava cumartesi günü de etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğünce günlük olarak yayınlanan hava durumu raporuna göre; Marmara ve Ege bölgelerinde sisli görünüm etkili olacak. Meteroroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan 7 Kasım tarihli hava durumu raporuna göre 12 ilde sağanak yağış görülecek. Hava durumu uzmanları bu illerdeki vatandaşları yoğun yağışa karşı uyardı. Meteoroloji uzmanları tarafından yapılan hava tahmin raporuna göre yurt genelinde 12 ilde sağanak yağış görülecek. Meteoroloji'nin 7 Kasım tarihli hava durumu raporuna göre Marmara, Karadeniz, Ege'nin kuzeyi sert rüzgarlara ev sahipliği yapacak. Marmara'nın güneyi ve İç Ege'de sis görülürken, sisli havanın cumartesi gününe kadar kalması bekleniyor. İstanbul Ankara İzmir başta olmak üzere yurt geneli hava durumu son dakika gelişmeleri star.com.tr'de. İşte Meteoroloji'den 12 il için sağanak yağış uyarısı

Hava durumu ile ilgili son tahminler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Pastırma yazı ile birlikte mevsim normallerinin üzerinden seyreden sıcaklıklar yeniden düşerken vatandaşlar hava durumu ile ilgili yeni açıklamaları yakından takip ediyor.

GÜNEYDOĞU SAĞANAK YAĞIŞLA ISLANACAK



Akdeniz bol güneşli, önümüzdeki 3 günlük dönemde de güneş almaya devam edecek. İç Anadolu'da da sabah saatlerinde sis, gündüz ise güneş var. Karadeniz Bölgesi'nde yağış yok, güneş görülüyor. Önümüzdeki 3 günlük dönemde de Karadeniz'de sağanak beklenmiyor. Fakat yarın, Van, Bitlis, Siirt, Hakkari, Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Şırnak, Batman, Mardin ve Diyarbakır'da sağanak yağış etkisini gösterecek.

Yayınlanan rapora göre; Türkiye genelinde hava sıcaklarının normal seviyelerde seyredecek. 12 ilde ise sağanak yağış etkisini gösterecek.



7 Kasım 2018 Çarşamba hava durumu raporu belli oldu. Rapora göre, Marmara'nın Karadeniz kıyıları ile Kuzey Ege'de rüzgar kuvvetli esecek. Sabah saatlerinde Marmara'nın güneyinde ve İç Ege'de sisli havanın etkili olması bekleniyor. Sisli hava cumartesi günü de etkili olacak.

12 ilde sağanak yağış



Akdeniz bol güneşli, önümüzdeki üç günlük dönemde de güneşli olmaya devam edecek. İç Anadolu'da da sabah saatlerinde sis, gündüz ise güneş var. Karadeniz Bölgesi'nde yağış yok, güneş görülüyor.



Önümüzdeki üç günlük dönemde de Karadeniz'de sağanak beklenmiyor. Fakat çarşamba günü, Van, Bitlis, Siirt, Hakkari, Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Şırnak, Batman, Mardin ve Diyarbakır'da sağanak yağış etkisini gösterecek.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Bugün hava nasıl olacak? sorusu vatandaşlar tarafından sabah saatlerinden itibaren aratılmaya başlandı. Meteoroloji 7 Kasım Çarşamba günü ile ilgili hazırladığı raporu sizler için hazırladık. İşte yurt genelinde hava durumu tahminleri...







MARMARA'DA HAVA NASIL?

7 Kasım Çarşamba günü raporları doğrultusunda Marmara bölgesinde havaların nasıl olduğu merak konusu oldu. Marmara'nın Karadeniz kıyıları ve Kuzey Ege'de kuvvetli rüzgar beklentisi var. Bu bölgede yaşayanlar için özellikle hafta sonuna dikkat edilmesi konusunda uyarılar geldi.

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da bugün hava sıcaklıkları mevsim normallerine dönüyor. Özellikle pastırma sıcaklarının son bulması sonucu vatandaşlar soğuk bir havaya uyandılar. Konuyla ilgili yapılan araştırmalar trendler listesinin zirvesini zorluyor. Biz de Sabah.com.tr ekibi olarak doğru bilgileri sizler için hazırlıyoruz. İstanbul'da bugün parçalı bulutlu bir hava hakim olacakken, sıcaklıkların ise 14-15 derece civarı olması bekleniyor.



ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Ankara'da bugün sıcaklıklar oldukça düşük ancak güneşli bir hava hakim durumda. Bugün Ankara'da yağış beklenmiyor.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile İstanbul'un kuzey, Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor.



RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güneydoğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



UYARILAR



Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.



BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA



Parçalı ve yer yer çok bulutlu, İstanbul'un kuzey kesimleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



BURSA °C, 19°C



Parçalı ve çok bulutlu



ISTANBUL °C, 19°C



Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri hafif sağanak yağışlı



KIRKLARELI °C, 17°C



Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri hafif sağanak yağışlı



SAKARYA °C, 20°C



Parçalı ve çok bulutlu



EGE



Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



A.KARAHISAR °C, 17°C



Az bulutlu



IZMIR °C, 22°C



Az bulutlu



KÜTAHYA °C, 18°C



Az bulutlu



MANISA °C, 22°C



Az bulutlu



AKDENİZ



Az bulutlu, Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA °C, 25°C



Parçalı bulutlu



ANTALYA °C, 25°C



Az bulutlu

HATAY °C, 23°C



Parçalı yer yer çok bulutlu



ISPARTA °C, 20°C



Az bulutlu



İÇ ANADOLU



Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



AKSARAY °C, 15°C



Az bulutlu



ANKARA °C, 17°C



Az bulutlu



CANKIRI °C, 15°C



Parçalı ve az bulutlu



ESKISEHIR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu



BATI KARADENİZ



Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



BOLU °C, 16°C



Parçalı bulutlu



DÜZCE °C, 19°C



Parçalı yer yer çok bulutlu



KARABÜK °C, 19°C



Parçalı bulutlu



ZONGULDAK °C, 16°C



Parçalı yer yer çok bulutlu



ORTA ve DOĞU KARADENİZ



Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



AMASYA °C, 15°C



Parçalı ve çok bulutlu



GİRESUN °C, 18°C



Parçalı ve çok bulutlu



SAMSUN °C, 19°C



Parçalı ve çok bulutlu



TRABZON °C, 18°C



Parçalı ve çok bulutlu



DOĞU ANADOLU



Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ELAZIĞ °C, 16°C



Parçalı ve çok bulutlu



ERZURUM °C, 9°C



Parçalı ve çok bulutlu



HAKKARİ °C, 9°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu



KARS °C, 6°C



Parçalı ve çok bulutlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU



Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ADIYAMAN °C, 18°C



Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı



DIYARBAKIR °C, 17°C



Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı



GAZIANTEP °C, 16°C



Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı



SIIRT °C, 13°C



Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı



DENİZLERDE HAVA



Fırtına beklenmiyor.



KARADENİZ



Hava Durumu: Çok bulutlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Karadeniz’de batı ve güneybatı, batısı kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, batısında 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.



MARMARA



Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgâr: Kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.



EGE



Hava Durumu: Az bulutlu, kuzeyi parçalı bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), açıklarında sabah ve öğle saatlerinde 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Kuzey Ege’de 1,5 ila 2,5m,Görüş: İyi.



AKDENİZ



Hava Durumu: Az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), akşam saatlerinden sonra doğusunda 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, akşam saatlerinden sonra doğusunda 1,0 ila 2,0m; Görüş: İyi.



VAN GÖLÜ



Hava Durumu: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğu, öğle saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50m, Görüş: İyi, yağış anında orta.