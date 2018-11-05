Hava durumu son dakika İstanbul Ankara İzmir Meteoroloji yağış uyarısı 5.11.2018

Meteoroloji'den İstanbul Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt geneli hava durumu son gelişmeleri açıklandı. Hava durumu son dakika İstanbul Ankara İzmir Meteoroloji yağış uyarısı geldi. İstanbul Ankara ve İzmir'deki hava durumu ile birlikte yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu (Kars ve Ardahan dışında), Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilirken Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün son uyarısına göre Elazığ,Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl'de yağışın gün boyu devam edeceğini bildirdi. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Hava durumu son dakika İstanbul Ankara İzmir Meteoroloji yağış uyarıları star.com.tr'de.

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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ,Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl’de yağışın gün boyu devam edeceğini bildirdi. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada,”Bölgemizde havanın parçalı ve çok bulutlu,sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçmesi beklenmektedir.Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmemektedir.Rüzgarların kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir” denildi.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve az bulutlu 19

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli 21

İzmir: Az bulutlu 23

Bursa: Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli 20

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 25

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 28

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 18

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 19

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 9

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı (Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 15

Türkiye, kışa girmeden baharı yaz tadında yaşıyor. Meteorolojiden alınan son hava tahmin raporuna göre; yağmur, kar ve soğuk beklenmiyor. Kış mevsiminden önceki son ay olan Kasım ayı, pastırma sıcakları ile başladı. Kasım ayının ilk günlerinde yazdan kalma bir hava var. Vatandaşlar haftasonunu piknik yaparak ve güzel havanın tadını çıkararak geçiriyor.



Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, yaptığı hava tahmin raporuna göre; bu hafta da yağışlı ve soğuk bir hava beklenmiyor. Sonbahar mevsiminde bahar havası yaşanan ülkemizde, vatandaşlar ılık havanın tadını çıakrıyor. Kış aylarında evden çıkma fırsatı bulamayan vatandaşlar, havalar soğumadan piknik yapmaya ve temiz havada gezmeye çıkıyor.



Öte yandan Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre; yurt genelinde yağış ve soğuk beklenmiyor. Marmara Bölgesi'nin kuzeyi, İç Anadolu Bölgesi'nin kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge'lerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.





Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve az bulutlu 19

İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde pus ve sisli 21

Bursa: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde pus ve sisli 21

İzmir: Az bulutlu 25

Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 29

Antalya: Az bulutlu ve açık 27

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu 18

Trabzon: Parçalı bulutlu 19

Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu 10

Diyarbakır: Parçalı yer yer çok bulutlu 21

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Marmara'nın kuzeyi, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer sis ve pus hadisesi görülebilir.



HAVALAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son tahminlere göre, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalabileceği tahmin ediliyor.



Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif kuvvette esmesi beklenirken, bölgelerimizde ve bazı illerimizde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Marmara Bölgesi'nde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis görülebilir. Trafiğe çıkacak olanların dikkatli olması gerekiyor.



Bursa: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde pus ve sisli, 21°C



İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde pus ve sisli, 21°C



Kırklareli: Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde pus ve sisli, 20°C



Sakarya: Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde pus ve sisli, 22°C

Tatilcilerin ve turistlerin hala ilgi gösterdiği Ege Bölgesi'nde ise parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



Afyonkarahisar: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli, 19°C



İzmir: Az bulutlu, 25°C



Kütahya: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli, 21°C



Manisa: Az bulutlu, 25°C



Akdeniz Bölgesi'nde de zaman zaman vatandaşların hâlâ denize girdikleri görülüyor. Az bulutlu ve açık, zamanla Doğu Akdeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, 29°C



Antalya: Az bulutlu ve açık, 27°C



Hatay: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, 26°C



Isparta: Az bulutlu ve açık, 22°C



İç Anadolu Bölgesi'nde karasal iklim özelliği nedeniyle hava sıcaklığı biraz daha düşük olarak görünüyor. Bölgede havanın parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



Aksaray: Parçalı ve az bulutlu, 18°C



Ankara: Parçalı ve az bulutlu, 19°C



Çankırı: Parçalı ve az bulutlu, 19°C



Eskişehir: Parçalı ve az bulutlu, 20°C



Batı Karadeniz Bölgesi'nde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



Bolu: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli, 20°C



Düzce: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli, 21°C



Karabük: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli, 22°C



Zonguldak: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli, 21°C



Orta ve Doğu Karadeniz'de ise havanın parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



Amasya: Parçalı bulutlu, 17°C



Giresun: Parçalı yer yer çok bulutlu, 19°C



Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, 18°C



Trabzon: Parçalı bulutlu, 19°C



Meteoroloji'den alınan bilgilere göre; Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava parçalı yer yer çok bulutlu geçecek.



Elazığ: Parçalı yer yer çok bulutlu, 18°C



Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu, 10°C



Hakkari: Parçalı yer yer çok bulutlu, 14°C



Kars: Parçalı yer yer çok bulutlu, 10°C



Güneydoğu Anadolu'da hava durumunun parçalı yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.



Adıyaman: Parçalı bulutlu, 22°C



Diyarbakır: Parçalı yer yer çok bulutlu, 21°C



Gaziantep: Parçalı bulutlu, 21°C



Siirt: Parçalı yer yer çok bulutlu, 22°C

İstanbul'da beş günlük hava nasıl?

3 Kasım - 7 Kasım 2018 tarihlerinde yaşanması beklenen gökyüzü-sıcaklık verileri Meteoroloji tarafından açıklandı. Cumartesi-Çarşamba günleri sıcaklık değerleri...



3 Kasım 2018: İstanbul'da Cumartesi günü sabahın erken saatlerinde başlayan sis 09:00'tan sonra dağılıyor: Gökyüzü açık-güneşli. Sıcaklık en yüksek 21 dereceye kadar çıkarken en düşük sıcaklık 15 derece. Nem oranı yüzde 64-89 arasında. Rüzgar saatte 26 km hızda esiyor.



4 Kasım 2018: Pazar günü gökyüzü açık, bulutlu-güneşli olurken gündüz sıcaklık 21 derece, gece sıcaklık 15 derece. Nem oranı yüzde 68-94 arasıdna. Rüzgar saatte 22 km hızda esmesi tahmin ediliyor.



5 Kasım 2018: Pazartesi günü yoğun bulutlu hava İstanbul'da etkisini göstermesi bekleniliyor. Sıcakllık 14-20 derece arasında. Nem oranı yüzde 73-92 arasında olması beklenirken, rüzgar saatte 25 km hızda esecek.



6 Kasım 2018: İstanbul'da Salı günü bulutlu hava etkisini göstermeye devam ediyor. En yüksek sıcaklık 21 derece, en düşük sıcaklık 13 derece. Nem oranı yüzde 65-85 arasında. Rüzgar saatte 23 km hızda esiyor.



7 Kasım 2018: Çarşamba günü gökyüzü kapalı olurken, İstanbul'da yağmur beklenmiyor. Gündüz sıcaklık 20 derece, gece sıcaklık 14 derece. Nem oranı yüzde 76-94 arasında. Rüzgar saatte 18 km hızda esiyor.







İÇ KESİMLERDE SICAKLIKLAR AZALIYOR



Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor.



RÜZGAR



Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA



MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla Doğu Akdeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.







BÖLGELERE GÖRE RÜZGAR



KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz’de; doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), doğusu yer yer 6 (50 km/sa), Doğu Karadeniz’de; doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), doğusunda yer yer 6 (50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Batı Karadeniz’in doğusunda yarın yer yer 2,5m, Görüş: İyi.



MARMARA

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.



EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege’de; kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), kuzeyi 7 (60 km/sa), Güney Ege’de; kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), yarın kuzeyi 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, kuzeyi 1,5 ila 2,5m, Kuzey Ege’nin kuzeyi 3,0m, Görüş: İyi.



AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgâr: Batı Akdeniz’de; doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), doğusu 5 (40 km/sa), Doğu Akdeniz’de; kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerinden sonra 4 ila 6 (30-50 km/sa) batısında yer yer 7 (60 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, gece doğusunda 2,5m. Görüş: İyi.



VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Çok bulutlu, gece saatlerinde puslu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75m, Görüş: İyi.