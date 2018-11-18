Hava durumu son dakika kar yağışı ne zaman Meteoroloji İstanbul Ankara İzmir ve il il hava durumu tahminleri

İstanbul Ankara İzmir hava durumu Meteoroloji son dakika yağış uyarısı ne zaman? Yurt geneli hava durumu nasıl? Meteoroloji il il hava durumu tahminleri nedir? Kar ne zaman yağacak? soruların yanıt aranıyor. Konu ile ilgili detayları ve yeni gelişmeleri bu haberimizde derledik. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamalarının ardı arkası kesilmiyor. Özellikle pazar günleri dışarı çıkmak için plan yapan kişiler, hava durumu açıklamalarını yakından takip ediyorlar. İstanbullular sabah saatlerinde kasvetli ve yağışlı bir havaya uyandılar. Meteoroloji resmi sitesinden yapılan açıklamalar doğrultusunda ise bazı illerde sağanak ve kar yağışı etkili olacak. Özellikle Kasım ayının ortalarını geçtiğimiz bu günlerde mevsim normallerine dönüş sağlandı. 18 Kasım 2018 tarihli İstanbul ve Ankara başta olmak üzere il il hava durumu tahminlerini sizler için hazırladık. Hava durumu ile ilgili de meteorolojiden haberler ardı ardına gelirken, İl il hava durumu tahminleri ve yağış uyarılarına ilişkin detayları star.com.tr haber sitemizde bulabilirsiniz.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamalar doğrultusunda, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara ve Ege ile Burdur, Antalya, Eskişehir, Nevşehir, Kayseri, Bolu ve Düzce çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genel olarak yağmur ve sağanak olması beklenen yağışların; Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.



Meteoroji'den Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer çok kuvvetli olması muhtemel olumsuzlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarı geldi.

METEOROLOJİ'DEN KAR YAĞIŞI UYARISI GELDİ



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Doğu Anadolu'nun doğusu, Batı Akdeniz'in yüksek kesimleri, Bilecik, Afyonkarahisar, Bolu çevreleri ile Ankara ve Konya'nın kuzeybatı kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklendiği ifade edildi.



Bunun yanı sıra Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamanın devamında yağışların, Muğla, Aydın, İzmir, Uşak ve Manisa çevreleri ile Kütahya'nın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı vurgulandı.



Hava sıcaklıklarının güneybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Güney Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

HAVA DURUMU BUGÜN NASIL?

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu, Kütahya, Kırşehir, Çankırı, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak çevreleri, gece saatlerinde Muğla ve Denizli çevreleri ile Antalya'nın batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Akdeniz kıyılarında sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu,ilk saatlerde Bilecik çevreleri ile Doğu Akdeniz'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara'nın batısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı ve mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ'DEN UYARI

Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların; Muğla, Aydın, İzmir, Uşak ve Manisa çevreleri ile Antalya'nın batı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL?

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin batısında (Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



HAVA SICAKLIĞI: Bölge genelinde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.



RÜZGAR: Doğu ve Kuzeydoğu (Poyraz), gece saatlerinde Güneydoğu (Keşişleme) yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.



UYARILAR



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Marmara'nın batısında (Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli) kuvvetli (21-50 Kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 Kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İZMİR HAVA DURUMU NASIL?

Bölgemiz geneli parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Çanakkale il geneli,Balıkesir'in batısı ve İzmir'in kuzey ve batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacak.



RÜZGAR: Güney ve güneydoğu yönlerden orta kuvvette esecek.

UYARILAR

Yağışların Çanakkale il geneli, Balıkesir'in batısı ve İzmir'in kuzey ve batısında yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek aksaklıklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ANKARA HAVA DURUMU NASIL?

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Bolu,Düzce illeri ve Ankara'nın Kuzeybatı ilçelrinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu geçmesi beklenmektedir.



HAVA SICAKLIĞI: Bölge genelinde önemli bir değişiklik beklenmiyor.



RÜZGAR: Rüzgarların genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi beklenmektedir.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve Ege ile Burdur, Antalya, Eskişehir, Nevşehir, Kayseri, Bolu ve Düzce çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genel olarak yağmur ve sağanak olması beklenen yağışların; Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.



HAVA SICAKLIĞI: Batı ve iç kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.



RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla güneybatı ve iç kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Güney Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli (21-50 Kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 Kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



BÖLGELERİMİZDE HAVA



MARMARA



Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin batısında yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey ve batısında kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 15°C



Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

ISTANBUL °C, 15°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELI °C, 11°C



Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

SAKARYA °C, 14°C



Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

EGE



Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Afyonkarahisar hariç) yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Pazar) öğle saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güney kıyılarında güneydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 10°C



Parçalı çok bulutlu

IZMIR °C, 15°C



Parçalı çok bulutlu, il genelinde yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KÜTAHYA °C, 12°C



Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

MANISA °C, 14°C



Parçalı çok bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ



Parçalı ve çok bulutlu, Burdur ve Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

ADANA °C, 22°C



Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 20°C



Parçalı çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

HATAY °C, 17°C



Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 10°C



Parçalı çok bulutlu

İÇ ANADOLU



Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir çevreleri ile sabah saatlerinde Nevşehir ve Kayseri çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKSARAY °C, 14°C



Parçalı ve çok bulutlu

ANKARA °C, 9°C



Parçalı, zamanla çok bulutlu

CANKIRI °C, 10°C



Parçalı ve çok bulutlu

ESKISEHIR °C, 10°C



Parçalı çok bulutlu, sabah ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ



Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinde Bolu ve Düzce çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 9°C



Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 13°C



Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KARABÜK °C, 15°C



Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C



Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ



Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 13°C



Parçalı bulutlu

GİRESUN °C, 15°C



Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 15°C



Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 15°C



Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU



Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 10°C



Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 3°C



Parçalı ve az bulutlu

HAKKARİ °C, 10°C



Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 5°C



Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU



Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 14°C



Parçalı ve az bulutlu

DIYARBAKIR °C, 16°C



Parçalı ve az bulutlu

GAZIANTEP °C, 16°C



Parçalı ve az bulutlu

SIIRT °C, 15°C



Parçalı ve az bulutlu

DENİZLERDE HAVA



Batı Karadeniz ve Kuzey Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ



Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz’in batısı yağmurlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), akşam saatlerinden sonra 5 ila 7 (40-60km/sa), Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğu, batısında güneydoğudan 3 ila 5 (20-40km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Batı Karadeniz’de 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA



Hava Durumu: Çok bulutlu ve yağmurlu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40km/sa), öğle saatlerinde 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE



Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege’de doğu ve güneydoğu, ilk saatlerde kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa), Güney Ege’de güney ve güneydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, kuzeyinde 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ



Hava Durumu: Parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı, Rüzgâr: Doğu ve güneydoğu, doğusu doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ



Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.