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Hava güneşli olunca 'Atatürk silüeti' erken göründü

Ardahan'ın Damal ilçesindeki Karadağlar'ın eteğine yanındaki tepenin gölgesinin düşmesiyle oluşan Atatürk silüeti önceki yıllardan daha erken görülmeye başlandı.

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İlçedeki Ata Mahallesi'nde yer alan Karadağlar'ın eteğine yanındaki tepenin gölgesinin düşmesiyle oluşan Atatürk silüetinin ortaya çıkmasının ardından vatandaşlar bu doğa olayını görmek için bölgedeki seyir alanına geldi.

Bu yıl havaların da güneşli olmasının etkisiyle önceki yıllardan birkaç gün daha önce görülmeye başlanan silüet, vatandaşlarca ilgiyle izlendi.

Silüetin oluşumu sırasında alana bulutların gölgesinin de düşmesiyle güzel görüntüler oluştu.

İlçede temmuz ayına kadar havaların açık olduğu günlerde görülen Atatürk silüeti, bölgeye çok sayıda yerli ve yabancı turist çekiyor.

- "BU DOĞA OLAYI BÖLGEMİZ İÇİN DEĞER"

Vatandaşlardan Bayram Karakaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, silüetin her yıl bu günlerde çıkmaya başladığını belirterek, "Bu doğa olayı bölgemiz için değer, bundan sonra artık görülmeye başlar, silüetin görüldüğünü duyan izlemeye gelir. Atatürk silüeti, havaların açık olması dolayısıyla bu yıl önceki yıllara göre biraz erken görüldü." dedi.

Karadağlar'ın eteğinde bugünlerden başlayarak temmuz ayı sonuna kadar havanın bulutsuz olduğu günlerde izlenebilen Atatürk silüetinin oluşumu nedeniyle ilçede 1995'ten itibaren her yıl temmuz ayında "Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri" düzenleniyor.

İlçenin Yukarı Gündeş köyünde çobanlık yapan Adıgüzel Kırmızıgül'ün 1954 yılında fark ettiği doğal Atatürk silüeti, Erdoğan Kumru'nun 1975'de çektiği silüet fotoğrafının Genelkurmay Başkanlığına gönderilmesinin ardından yurt genelinde ilgi görüyor.

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