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Yaşam

Hava sıcaklıkları arttı, badem ağaçları çiçek açtı

Tekirdağ'da çiçek açan badem ağaçları görsel şölen sunuyor. Badem ağaçlarının rengarenk görüntüsü fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.

AA11 Şubat 2021 Perşembe 14:15 - Güncelleme: 11 Şubat 2021 Perşembe 14:15
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Kentte, hava sıcaklığının artmasıyla badem ağaçları çiçeklendi.

Ağaçların dallarını kaplayan pembe ve beyaz çiçekler, bulundukları bahçeler ile arazilerde güzel manzaralar oluşturdu.

Badem ağaçlarının rengarenk görüntüsü fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.

Kent sakinlerinden Efkan Kılıç, AA muhabirine, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle badem ağaçlarının çiçek açtığını söyledi.

Çiçeklerin bölgede görsel şölen oluşturduğunu belirten Kılıç, "Ağaçlar bahar gelmiş gibi çiçek açtı. Bu aralar sıcaklık Tekirdağ'da mevsime göre biraz yüksek. Yarından sonra havalar soğuyacak ve kar yağışı bekleniyor. Soğuk nedeniyle çiçekler de solacaktır." diye konuştu.

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