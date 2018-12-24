Havadan kontrolle gemilere ceza yağdı
Körfez’de havadan yapılan denetimler sonucu denizi kirleten gemilere ceza yağdı. Deniz uçaklarının tespit ettiği 459 gemiye 12 yılda 15 milyon 415 bin TL para cezası kesildi.
İzmit Körfezi’nde deniz uçakları ile 7 gün 24 saat yapılan denetimlerle denizi kirleten gemiler cezalandırılıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi’ni temiz tutmak için gemilerden ve deniz araçlarından kaynaklanan deniz kirliliği denetimlerini deniz kontrol uçağı ile havadan yapıyor. 2007 yılından bu yana devam eden çalışmalar kapsamında deniz kontrol uçağı, İzmit Körfezi’ni kirleten gemilerin adeta kabusu oldu. 2018 yılında İzmit Körfezi’nde yapılan kontrol ve denetimlerde kirliliğe neden olan 10 gemiye 1 milyon 14 bin TL para cezası kesildi.
459 GEMİ TESPİT EDİLDİ
Deniz kirliliğine sebep oldukları gerekçesiyle 2006 yılından bu yana toplamda 459 deniz taşıtına yaklaşık 15 milyon 415 bin TL para cezası kesildi. Havadan ve denizden yapılan denetim ve uygulanan cezalar sayesinde denizi kirleten gemilerin sayısında önemli miktarda düşüş yaşanırken, yılda ortalama 10 bin geminin giriş yaptığı Körfez’de 2006’da 90’ın üzerinde gemiye ceza kesildi.
SIRA MARMARA’DA
Öte yandan Marmara Belediyeler Birliği ile yapılan protokol gereği deniz uçağı tüm Marmara Bölgesi illerine de hizmet verecek. Tüm Marmara Denizi için planlanan deniz denetim ve kontrol uçağı sayesinde hem deniz üzeri, hem de karadan oluşabilecek kirliliğe anlık tespit yapabilecek.
POPÜLASYON ARTIRILIYOR
Bir diğer yandan İzmit Körfezi deniz suyu kalitesi de yakından takip ediliyor. Deniz suyunun kalitesini arttırmak ve İzmit Körfezi’ndeki deniz canlıları popülasyonunu arttırmak hedefiyle yapılan çalışmalar kapsamında TÜBİTAK-MAM işbirliğinde “İzmit Körfezi Su Kalitesinin ve Karasal Girdilerin İzlenmesi Ve Kirliliğin Önlenmesine Yönelik Önerilerin Geliştirilmesi” projesi hayata geçirildi. Proje ile izlemeler toplam 6 deniz istasyonunda bir yıl süresince mevsimlik olarak belirli derinliklerde gerçekleştiriliyor.
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