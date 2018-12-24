Havadan kontrolle gemilere ceza yağdı

İzmit Körfezi’nde deniz uçakları ile 7 gün 24 saat yapılan denetimlerle denizi kirleten gemiler cezalandırılıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi’ni temiz tutmak için gemilerden ve deniz araçlarından kaynaklanan deniz kirliliği denetimlerini deniz kontrol uçağı ile havadan yapıyor. 2007 yılından bu yana devam eden çalışmalar kapsamında deniz kontrol uçağı, İzmit Körfezi’ni kirleten gemilerin adeta kabusu oldu. 2018 yılında İzmit Körfezi’nde yapılan kontrol ve denetimlerde kirliliğe neden olan 10 gemiye 1 milyon 14 bin TL para cezası kesildi.

459 GEMİ TESPİT EDİLDİ

Deniz kirliliğine sebep oldukları gerekçesiyle 2006 yılından bu yana toplamda 459 deniz taşıtına yaklaşık 15 milyon 415 bin TL para cezası kesildi. Havadan ve denizden yapılan denetim ve uygulanan cezalar sayesinde denizi kirleten gemilerin sayısında önemli miktarda düşüş yaşanırken, yılda ortalama 10 bin geminin giriş yaptığı Körfez’de 2006’da 90’ın üzerinde gemiye ceza kesildi.

SIRA MARMARA’DA

Öte yandan Marmara Belediyeler Birliği ile yapılan protokol gereği deniz uçağı tüm Marmara Bölgesi illerine de hizmet verecek. Tüm Marmara Denizi için planlanan deniz denetim ve kontrol uçağı sayesinde hem deniz üzeri, hem de karadan oluşabilecek kirliliğe anlık tespit yapabilecek.