''Hayalimdeki dünya karanlıktı''

Doğuştan iki gözünde de ‘Peters anomalisi’ hastalığı bulunan 21 yaşındaki Ayşe Acar, sol gözüne yapılan kornea naklinin ardından görme yetisi kazandı. Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapılan ameliyattan sonra taburcu edildikten sonra evine gelen Acar, yemek yapıp çay demliyor, ailesine ev işlerinde yardımcı oluyor. Aile bireyleri ve arkadaşlarının yüzünü görmenin sevincini yaşayan Acar, hep dalgaların sesini duymakla yetindiği denizi ilk kez görüp kuşlara yem attı.

SİL BAŞTAN BAŞLIYORUM

Acar, ‘geçmiş olsun’ ziyaretine gelenlere çay ikram ettiğini, yemek yapmayı da yavaş yavaş öğrenmeye başladığını söyledi. Görme engeli nedeniyle okuyamadığını belirten Acar, “Okumak hayalimdi. Allah nasip ederse okuma yazma öğreneceğim. Her şeye en baştan başlayacağım. Ayrıca Kur’an-ı Kerim okumayı da çok istiyorum. Sesini duyup merak ettiğim ailemin, arkadaşlarımın yüzünü gördüm. Çok güzel bir duygu. Eskiden her şey karanlıktı. Ailemi göremiyordum, şimdi net olarak görüyorum. Hayalimdeki dünya hep karanlıktı. Böyle aydınlık bir dünya olduğunu bilmiyordum. Dünyamın hep karanlık olacağını düşünüyordum. Işığa alışmak biraz zor geliyor ama yeni hayatıma alışmam lazım” dedi.