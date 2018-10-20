Hayatımı filmler içerisinde yaşadım

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde düzenlenen ‘Türk Sineması Günleri’ adlı programa konuk olan Türkan Şoray, Yeşilçam döneminde yaşadığı deneyimleri, yönetmenlik serüvenini ve sinema anılarını anlattı. Şoray, Prof. Dr. Ergün Yolcu’nun oturum başkanlığını üstlendiği programda, sinema alanında çalışmaya ailesiyle yaşadığı ekonomik sıkıntılar dolayısıyla 15 yaşında başladığını söyledi. Henüz 7 yaşındayken gittiği açık hava sinemasından etkilendiğini aktaran Şoray, “Gerçekten büyülendim ve o anı öyle kalmıştı. Daha sonra okula giderken sinemaya gidiyordum ama sinemada çalışmaya, sinemanın nasıl bir mucize olduğunu, nasıl bir tutku haline gelebileceğini bilmeden başladım. Çünkü ilk filmimdeki kazanç ailemiz için gerekliydi” diye konuştu.

OKULDAN SETE

Tüm hayatını sinema filmleri içerisinde yaşadığını anlatan Şoray, “Çok küçük yaşlarda okuldan film setine giderdim ve sinemada kahramanlar ne yaşıyorsa, ben onu yaşadım. Benim diğer oyunculardan farkım sanırım hiç özel hayatım olmadı. Yani her gün film çeviriyordum ve bu giderek hayatımın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Filmlerde acıları, aşkların en büyüğünü, duyguları en derinlemesine yaşıyordum.” ifadelerini kullandı. Yaklaşık 2 saat süren söyleşinin ardından Türkan Şoray, öğrencilerin sorularını cevapladı. Program sonunda ayrıca Şoray’a İstanbul Üniversitesi tarafından ‘Onur Belgesi’ takdim edildi.