14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7617
  • 6,3506
  • 269.643
  • 105983
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Hayatın elinden tutacak

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde Yusuf Oğuz Şimşek’e 10 saat süren operasyonla çift kol nakli yapıldı. Prof. Dr. Ömer Özkan, başarılı bir ameliyat geçirdiklerini belirterek, “Şimdi sağlıklı bir hayata kavuşturması için takip edeceğiz” dedi. 

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Antalya’da 4 yıl önce güneş enerjisi montajı yaparken elektrik akımına kapılması sonucu kollarını kaybeden 25 yaşındaki Yusuf Oğuz Şimşek, nakil için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne başvurdu. Aynı hastanede beyin ölümü gerçekleşen ve ismi açıklanmayan bir kişinin organları ve uzuvları bağışlandı. Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından Şimşek’e çift kol nakli gerçekleştirildi. Baba Mustafa Şimşek, evladına yapılan naklin heyecanını yaşadığını dile getirerek, “Oğlum inşallah şifa bulacak. Kolları bağışlayan aileye minnettarız” dedi. 

ÖNCE YANIK TEDAVİSİ YAPILDI

Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan Şimşek’in yanık tedavisinin yapıldığını, daha önce doku naklinin gerçekleştirildiğini anlattı. Hastaya dirsek altından iki taraflı kol nakli gerçekleştirdiklerini aktaran Özkan, “Hastanın 4.5 yıldır takibini yapıyorduk. Elektrik yanığı hastalarında hem dokuların ayrıştırılması hem de ameliyatta riskler vardır ama şu ana kadar sorun yok. Ameliyat 10 saat sürdü ve gayet güzel oldu” dedi. Prof. Dr. Özkan, “Yoğun bakımda yatan her hasta risklidir. Bu erken dönemi sorunsuz atlatırsak yakın zamanda servise alıp, sağlıklı bir hayata kavuşturması için takip edeceğiz” ifadelerini kullandı. Dünyada bu kadar kompozit doku nakli yapan bir merkez ya da doktorun olmadığına değinen Prof. Dr. Özkan, şimdiye dek 10 nakil yaptıklarını belirtti.

Topal: Hayallerine kavuşma sırası onda 

Aydın’da 2008 yılında geçirdiği iş kazası sonucu iki kolunu da kaybeden Cihan Topal’a 2010 yılında Türkiye’de ilk kez çift kol nakli gerçekleştirildi. Topal, kendisi gibi kaza sonucu kollarını kaybeden Şimşek’in ailesini operasyon boyunca yanlız bırakmadı. Topal, Şimşek’e her konuda yardımcı olacağını belirtti. Tüm ihtiyaçlarını artık karşılayabildiğini ifade eden Topal, “Yeni kollarımla 10. yılıma giriyorum. Hayatım tamamen değişti. Çocuklarımın ellerinden tutup, onları okullarına götürebiliyorum. Umarım Şimşek de bütün hayallerine kavuşacaktır” diye konuştu. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde 2010’da Cihan Topal’a yapılan ilk naklin ardından, 2012’de Atilla Kavdır’a, 2016’da da Mustafa Sağır’a çift kol nakli gerçekleştirildi. 

S-400 hava savunma sistemleri test ediliyor -1

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Meteoroloji duyurdu! Kar geliyor

Meteoroloji duyurdu! Kar geliyor

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

Memur olmak isteyenler dikkat! Mülakatsız memur ataması yapılacak

Memur olmak isteyenler dikkat! Mülakatsız memur ataması yapılacak

Avrupa'yı sarsan deprem: Çok sayıda ölü var

Avrupa'yı sarsan deprem: Çok sayıda ölü var

9 yaşındaki kız çocuğunu okulun önünde kaçırmaya çalıştı! İşte o anlar

9 yaşındaki kız çocuğunu okulun önünde kaçırmaya çalıştı! İşte o anlar

ABD bu olayı konuşuyor! 36 yıl haksız yere hapis yattılar

ABD bu olayı konuşuyor! 36 yıl haksız yere hapis yattılar

Ağabeyi ile aynı kaderi yaşadı! Anne tutuklandı

Ağabeyi ile aynı kaderi yaşadı! Anne tutuklandı

Kedi yavrusu diye eve getirdiği hayvan 'puma' çıktı!

Kedi yavrusu diye eve getirdiği hayvan 'puma' çıktı!
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan ayrıntılarını açıkladı! İşte milli füze ´Bozdoğan´

Başkan Erdoğan ayrıntılarını açıkladı! İşte milli füze ´Bozdoğan´

Arnavutluk'ta şiddetli deprem: Bir kişi hayatını kaybetti

Arnavutluk'ta şiddetli deprem: Bir kişi hayatını kaybetti

Bu ilçemizde 82 ülkeden yabancı yaşıyor

Bu ilçemizde 82 ülkeden yabancı yaşıyor

Time dergisi seçti! İşte 2019'un en iyi filmleri

Time dergisi seçti! İşte 2019'un en iyi filmleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA