Hayatın elinden tutacak

Antalya’da 4 yıl önce güneş enerjisi montajı yaparken elektrik akımına kapılması sonucu kollarını kaybeden 25 yaşındaki Yusuf Oğuz Şimşek, nakil için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne başvurdu. Aynı hastanede beyin ölümü gerçekleşen ve ismi açıklanmayan bir kişinin organları ve uzuvları bağışlandı. Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından Şimşek’e çift kol nakli gerçekleştirildi. Baba Mustafa Şimşek, evladına yapılan naklin heyecanını yaşadığını dile getirerek, “Oğlum inşallah şifa bulacak. Kolları bağışlayan aileye minnettarız” dedi.

ÖNCE YANIK TEDAVİSİ YAPILDI

Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan Şimşek’in yanık tedavisinin yapıldığını, daha önce doku naklinin gerçekleştirildiğini anlattı. Hastaya dirsek altından iki taraflı kol nakli gerçekleştirdiklerini aktaran Özkan, “Hastanın 4.5 yıldır takibini yapıyorduk. Elektrik yanığı hastalarında hem dokuların ayrıştırılması hem de ameliyatta riskler vardır ama şu ana kadar sorun yok. Ameliyat 10 saat sürdü ve gayet güzel oldu” dedi. Prof. Dr. Özkan, “Yoğun bakımda yatan her hasta risklidir. Bu erken dönemi sorunsuz atlatırsak yakın zamanda servise alıp, sağlıklı bir hayata kavuşturması için takip edeceğiz” ifadelerini kullandı. Dünyada bu kadar kompozit doku nakli yapan bir merkez ya da doktorun olmadığına değinen Prof. Dr. Özkan, şimdiye dek 10 nakil yaptıklarını belirtti.