Hayatın elinden tutacak
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde Yusuf Oğuz Şimşek’e 10 saat süren operasyonla çift kol nakli yapıldı. Prof. Dr. Ömer Özkan, başarılı bir ameliyat geçirdiklerini belirterek, “Şimdi sağlıklı bir hayata kavuşturması için takip edeceğiz” dedi.
Antalya’da 4 yıl önce güneş enerjisi montajı yaparken elektrik akımına kapılması sonucu kollarını kaybeden 25 yaşındaki Yusuf Oğuz Şimşek, nakil için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne başvurdu. Aynı hastanede beyin ölümü gerçekleşen ve ismi açıklanmayan bir kişinin organları ve uzuvları bağışlandı. Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından Şimşek’e çift kol nakli gerçekleştirildi. Baba Mustafa Şimşek, evladına yapılan naklin heyecanını yaşadığını dile getirerek, “Oğlum inşallah şifa bulacak. Kolları bağışlayan aileye minnettarız” dedi.
ÖNCE YANIK TEDAVİSİ YAPILDI
Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan Şimşek’in yanık tedavisinin yapıldığını, daha önce doku naklinin gerçekleştirildiğini anlattı. Hastaya dirsek altından iki taraflı kol nakli gerçekleştirdiklerini aktaran Özkan, “Hastanın 4.5 yıldır takibini yapıyorduk. Elektrik yanığı hastalarında hem dokuların ayrıştırılması hem de ameliyatta riskler vardır ama şu ana kadar sorun yok. Ameliyat 10 saat sürdü ve gayet güzel oldu” dedi. Prof. Dr. Özkan, “Yoğun bakımda yatan her hasta risklidir. Bu erken dönemi sorunsuz atlatırsak yakın zamanda servise alıp, sağlıklı bir hayata kavuşturması için takip edeceğiz” ifadelerini kullandı. Dünyada bu kadar kompozit doku nakli yapan bir merkez ya da doktorun olmadığına değinen Prof. Dr. Özkan, şimdiye dek 10 nakil yaptıklarını belirtti.
Topal: Hayallerine kavuşma sırası onda
Aydın’da 2008 yılında geçirdiği iş kazası sonucu iki kolunu da kaybeden Cihan Topal’a 2010 yılında Türkiye’de ilk kez çift kol nakli gerçekleştirildi. Topal, kendisi gibi kaza sonucu kollarını kaybeden Şimşek’in ailesini operasyon boyunca yanlız bırakmadı. Topal, Şimşek’e her konuda yardımcı olacağını belirtti. Tüm ihtiyaçlarını artık karşılayabildiğini ifade eden Topal, “Yeni kollarımla 10. yılıma giriyorum. Hayatım tamamen değişti. Çocuklarımın ellerinden tutup, onları okullarına götürebiliyorum. Umarım Şimşek de bütün hayallerine kavuşacaktır” diye konuştu. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde 2010’da Cihan Topal’a yapılan ilk naklin ardından, 2012’de Atilla Kavdır’a, 2016’da da Mustafa Sağır’a çift kol nakli gerçekleştirildi.
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