Hayatın İsimsiz kahramanları

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre; Türkiye’de geçen yıl 2 bin 100 hastaya beyin ölümü tespiti yapıldı. Ancak sadece 598’inin ailesi organ bağışına ‘evet’ dedi. Oysa her yıl nakil bekleme listesine 5 binin üzerinde hasta ekleniyor. Mevcutta organ bekleyen 27 bin hasta bulunuyor. Ayrıca 60 bin diyaliz hastası da böbrek nakli adayı olarak yaşamını sürdürüyor.

ACIYI ÇEKEN BİLİR

Yani 100 bine yakın hastanın organ beklediği ülkemizde, geçtiğimiz yıl sadece 4 bin 500 hastaya nakil yapılabildi, bunların sadece 598’i kadavradan bağışla gerçekleşti. Dünyanın en güç işlerinden birini yapan organ nakli koordinatörlerinin zorlu mücadelesi işte tam bu noktada başlıyor. Bir yandan yakınını kaybetmenin acısıyla henüz yüzleşmiş aile diğer tarafta ise yıllarca sağlığına kavuşacağı günün hayalini kurmuş hatta zaman zaman ölümün kıyısına yaklaşmış hasta. Organ nakli koordinatörleri, yoğun bakımda takip edilen bir hastanın beyin ölümü bildirimi yapıldığı anda devreye girip, acılı ailelerle organ bağışını konuşuyor. Koordinatörlerinin zamanla yarışı ise ailenin bağışa ‘evet’ demesiyle başlıyor. Sağlık Bakanlığı ile koordinasyon sağlanıyor, organ bildirimi yapılıyor, hangi organların kullanılabilir durumda olduğu belirlendikten sonra, veriler sisteme giriliyor ve sırada bekleyen en uygun hastalarla eşleşme sağlanıyor. Tüm çabaya rağmen organ bağışının henüz istenen seviyeye ulaşmadığını aktaran Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü Emel Yanık, “Bazen çok fazla risk alabiliyoruz. Aile çok öfkeli olabiliyor.

Bir taraftan bir ailenin canı yanıyorken diğer taraftan kurtulacak küçücük çocuklar, anneler. Bağışa birebir sevinen tarafı da gördüğüm için aslında ne kadar büyük ve kutsal bir iş olduğunu her seferinde daha çok anlıyorum” dedi. 14 yaşındaki oğlu Bulut’u trafik kazasında kaybeden ve organlarını bağışlayan Abdülmenaf Duran ise, “Oğlum 12 gün Bakırköy Hastanesi’nde kaldı. Beyin ölümü gerçekleştikten sonra Emel Hanım devreye girdi. Ancak acı çeken bilir, toprağa gideceğine en azından üç-beş kardeşimize can olsun dedik” diye konuştu.