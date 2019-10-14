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Hayatla arasına engel koymadı

Ankara’da yaşayan, serebral palsi nedeniyle ellerini kullanamayan lise öğrencisi Talha Köstekli, burnuyla hem web tasarımı yapıyor hem de kitap yazıyor. 

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MEB SERÇEV Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12’nci sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Talha Köstekli, SP (beyin felci) hastalığı nedeniyle yürüyemiyor, ellerini kullanamıyor ve konuşmakta zorlanıyor. Fiziksel engelinin yetenek ve hayallerinin önüne geçmesine izin vermeyen Köstekli, dokunmatik ekranların yardımıyla burnunu kullanarak web tasarımı yapıyor. 

METİNLERİ ÇOK BAŞARILI

Edebiyat sevgisini “Yazmayı, yazarken hayal gücümü kullanmayı çok seviyorum” sözleriyle anlatan Köstekli, kodlama ve oyunları da çok sevdiğini dile getirdi. Köstekli, “İleride ya senarist ya da oyuncu olmak istiyorum. Web tasarımını da seviyorum. Bütün bunları burnumla yapıyorum. Ama bize özel teknoloji şu anda çok fazla olmadığı için biraz korkuyorum” diye konuştu. Talha’nın bilişim teknolojileri öğretmeni Pınar Küçük ise öğrencisinin bir hayalinin de yazarlık olduğunu dile getirerek, “Tablet üzerinden burnuyla yazdığı bir kitabı var. Metinleri çok güzel. Bilim kurgu roman yazmayı çok istiyor. Kitabı da oldukça başarılı. Kendi hayatını bilim kurguyla harmanladığı bir konusu var. Çok şaşırdık, çok hoşumuza gitti” dedi.

Talha’nın babası Ali Köstekli ise “Oğlumla gurur duyuyorum. Çok çalışıyor, çabalıyor, çok meraklı. Bu yönü çok hoşuma gidiyor. Bilime, okumaya merakı beni gururlandırıyor. Gelecekte daha da güzel başarılar gerçekleştireceğini düşünüyorum” şeklinde konuştu. Oğlunun metinlerini kitap haline getirmek istediklerini belirten Köstekli, çocukların merak ve çalışma duygusunun teşvik edilmesi gerektiğini kaydetti.

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