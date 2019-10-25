Hayatta tutacak mobil uygulama 

Proje, araca yerleştirilen ‘modül cihazı’ sayesinde kazazedenin kolundaki bileklikte depolanan nabız, solunum ve konum gibi bilgilerin, 112 Acil Servis’e ulaştırılmasına dayanıyor. TEKNOFEST 2019’da finale kalan projeyi ziyaretçilere tanıtan iki arkadaş, daha sonra mobil uygulama aracılığıyla cep telefonlarına entegre ederek sistemi geliştirdi. Modüle ilişkin bilgi veren Civekoğlu, “Sürücüde bulunan eldiven ya da bileklik aracılığıyla merkeze bu kişinin nabız ve fonksiyonel durumları düşecek. Kablosuz olarak modülümüze aktaracak. Modül de aldığı bu bilgileri cep telefonuna SMS olarak bildirecek. Kazanın konumu da aktarılacak’’ diye konuştu.