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Haydi Çocuklar Camiye

Server Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, MEB ile iş birliği içerisinde yürütülen proje kapsamında, 6-13 yaş arası çocuklara 5 vakit namazı cami cemaatiyle kılmanın önemi anlatılıp cami sevgisi aşılanacak.

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Server Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Muhammed Fatih Ertaş, projenin, çocuklara cami sevgisini aşılamak amacıyla hayata geçirildiğini anlatarak, “Çocukların camide olmadığı bir milletin istikbaliyle ilgili kaygılar taşıması gerektiğini düşünüyorum” dedi. Ertaş, 81 ildeki 2 bin 500 camide, 50 bin çocuğa ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, “Çocukların dini, ibadetleri sevmesi, Müslüman kimliğinin pekişmesi, aynı safta omuz omuza vererek birlik ve kardeş olmaları, cemaat ruhunu yaşamaları için en güzel yol, onları camilere götürmekten geçer. MEB’in desteğiyle bu kampanyamız, tüm okullarda duyurulacak. Özellikle büyüklerimizden, camilerde çocuklarımızın seslerinden rahatsız olmamalarını istirham ediyorum. Camide kaşları çatık ve kendisine ters davranan biriyle karşılaşan çocuk, cami ve din kavramlarını kendi dünyasında kaşları çatık o kişi gibi algılayabilir” ifadelerini kullandı. 

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