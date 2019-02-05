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‘Haydi Çocuklar Camiye’ projesine yoğun ilgi

Server Gençlik ve Spor Kulübü Derneğince gerçekleştirilen “Haydi Çocuklar Camiye” projesi, 60 ildeki 2 bine yakın camide on binlerce çocuğun katılımıyla tamamlandı.

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Dernekten yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelindeki bin 870 camide 32 bin 617 çocuğun katılımıyla geçen yıl 21 Ocak’ta sabah namazıyla başlayan proje, 31 Ocak’ta yatsı namazıyla sona erdi. Yarışmaya katılan 6-13 yaş arası çocuklar, 11 gün boyunca hem namazlarını camide kıldı hem de bilmedikleri sure ve duaları öğrendi. Başarıyla tamamlanan projeye, çocuklardan gençlere, imam ve müezzinlerden cami cemaatine kadar toplumun her kesiminden yoğun destek geldi. “Namazını camide kıl, puanları topla, ödülünü kap” sloganıyla yola çıkılan proje kapsamında, 1-3 Şubat’ta düzenlenen törenlerde, dereceye giren çocuklara da ödülleri verildi. 

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