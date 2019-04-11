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'Haydi kardeşlerimiz için destek verin!..'

İstanbul Müftülüğü, Suriye’deki kamplarda yaşamak zorunda kalan binlerce mültecinin iftar sofralarında sıcak yemek yiyebilmeleri için yardım kampanyası başlattı. Müftü Yılmaz, İstanbullulara “Haydi kardeşlerimiz için destek verin” çağrısında bulundu.

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İstanbul Müftülüğü, “İyilik, mülteci kardeşinin tebessümüdür” sloganıyla Suriyeli sığınmacıların Ramazanda iftar sofralarında sıcak yemek olması için yardım kampanyası başlattı. Suriye’de Türkiye’nin güney sınırına yakın bölgelerdeki kamplarda yaşayan insanlar için başlatılan yardım kampanyasında ihtiyaç duyulan kuru gıda maddeleri toplanacak. İlçe müftülükleri aracılığıyla toplanacak yardımlar, daha sonra tırlarla Suriye’de yaşayan savaş mağduru insanlara ulaştırılacak. İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, Suriye’de kamplarda yaşamak zorunda bırakılan insanların gıda maddelerine ihtiyaç duyduklarına şahit olduklarını söyledi. Türkiye’nin hem o bölgelerin güvenliğini sağlamaya çalıştığını hem de aç ve açıkta olan insanların dertlerine derman olmaya gayret gösterdiğine dikkati çeken Yılmaz, şunları söyledi: “Ancak ihtiyaç çok büyüktür. Özellikle kuru gıda noktasında büyük ihtiyaç olduğu bize ifade edildi. Önümüzdeki ramazanda çadırlarda yaşamak zorunda bırakılan kadın, çocuk ve yaşlıların sofralarına sıcak yemek olabilmesi için bir yardım kampanyası başlattık. İstanbul’da başlattığımız gıda kampanyasına duyarlı halkımızın destek vereceğine inancımız tamdır.”     

26 NİSAN’A KADAR SÜRECEK 

“Haydi kardeşlerimiz için destek verin” çağrısında bulunan Müftü Yılmaz, “Özellikle kuru fasulye, nohut, mercimek, pirinç, şeker, baharat çeşitleri ve bulgur gibi kuru gıda malzemelerine ihtiyaç duyuluyor. 26 Nisan’a kadar ilçe müftülüklerimiz aracılığıyla kuru gıda toplayacağız. İnşallah bu kampanyamız ilgi görecek ve ramazanda kardeşlerimizin sofrası bereketlenecek” ifadelerini kullandı.  

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