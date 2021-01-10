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Yaşam

Hayrete düşüren görüntü: Koyun, kangal yavrularına annelik yapıyor

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yaşayan çiftçi Hacı Tosun'a ait koyun, 3 kangal yavrusuna annelik yapıyor. Koyunun, kangal yavrularına annelik yapması görenleri şaşırttı.

DHA10 Ocak 2021 Pazar 13:17 - Güncelleme: 10 Ocak 2021 Pazar 13:17
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İlçeye Bahçeli köyünde oturan Hacı Tosun'a ait 'Nazlı' isimli kangal cinsi köpek, hayvanları otlatırken kayboldu. 

Köpeğin çalınmış olabileceğini düşünen Tosun, yeni doğum yapan 'Nazlı'nın 3 yavrusunu, sürüdeki koyunu emzirterek doyurmaya başladı. 

Koyunun, kangal yavrularına annelik yapması görenleri şaşırttı. Tosun, köpeğinin bulunmasını isteyerek, "Hayvan otlatırken, 16 aylık kangal cinsi köpeğim 'Nazlı' ortadan kayboldu. Ben, çalındığını düşünüyorum. Nazlı'nın 3 tane yavrusu var. Anneleri olmadığından yavrularının ölmemesi için koyunu emziriyorum. Bir haftalık köpeklerin hayatta kalması için emmeleri şart. Köpeğimi bulmak, yavrularını kurtarmak istiyorum" dedi.

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