Hayrettin Karaca ölüm yıl dönümünde anılıyor! Toprak Dede Hayrettin Karaca kimdir, ne zaman öldü?

20 Ocak 2021 Çarşamba 12:53 - Güncelleme: 20 Ocak 2021 Çarşamba 12:53

Hayrettin Karaca ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Türkiye'nin ilk özel arboretumunu kuran Toprak Dede lakaplı Türk bilim adamı, 14.000 türü barındıran arboretum için Yurtiçi ve yurtdışında gezdiği her yerden tohumlar toplamıştır. Hayrettin Karaca’nın kaç yaşında ve ne zaman öldüğü merak ediliyor. Peki Toprak Dede Hayrettin Karaca kimdir, ne zaman öldü? İşte TEMA Vakfı kurucularından olan Karaca'nın hayatı hakkında merak edilenler.

HAYRETTİN KARACA NE ZAMAN ÖLDÜ?

Toprak dede olarak bilinen, TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Karaca, 20 Ocak 2020 yılında hayatını kaybetti. Hayrettin Karaca'nın (97) cenazesi, 22 Ocak Çarşamba günü defnedildi. İşte Hayrettin Karaca hakkında bilgiler...

TEMA VAKFI KURUCUSU HAYRETTİN KARACA (TOPRAK DEDE) KİMDİR?

Türk bilim adamı Hayrettin Karaca, 4 Nisan 1922 tarihinde Bandırma'da dünyaya geldi. Babası Hocazade Halil Efendi, annesi Zehra Hanım olup her ikisi de Kırım muhaciri idi. Liseyi bitirdikten sonra ailesinin triko-örme işinin başına geçip onu ülkenin en başarılı sanayi kuruluşlarından biri haline getirdi. Karaca firması Türkiye'de ihracatın liderliğini yapmış, üstelik bunu diğer kuruluşlardan neredeyse 20 yıl önce gerçekleştirmiştir.

Hayrettin Karaca ellili yaşlarında, Türkiye'nin ilk özel arboretumunu kurdu. Yurtiçi ve yurtdışında gezdiği her yerden tohumlar topladı, botanik bahçelerini gezdi, bağlantılar kurdu. Bugün Yalova'daki Karaca Arboretumu, dünyanın her yerindeki botanikçiler tarafından bilinmektedir.

Yılda iki kez yayınlanan Arboretum Magazine bilimadamlarının araştırma ve görüşlerinin yayınlandığı bir forumdur.

14.000 türü barındıran arboretum aynı zamanda ülkenin tehlikedeki türleri için bir gen koruma merkezidir.

Hannover Üniversitesi'nden ekoloji profesörü Franz H. Meyer, Hayrettin Karaca'dan "Şimdiye kadar hiç böylesine kişisel çıkar gütmeden, kendini insanlığın yararına çalışmaya adamış birine rastlamadım." diye bahsetmektedir. Ayrıca, TEMA Vakfı'nın kurucularındandır.

Kendisiyle yapılan nehir söyleşiden Erozyon Dede- Hayrettin Karaca Kitabı başlıklı bir kitap yayınlanmıştır.

TEMA Vakfı kurucu Onursal başkanı olan iş insanı, 20 Ocak 2020'de hayatını kaybetti.

"Toprak Dede" adıyla bilinen TEMA Vakfı kurucu Onursal başkanı Hayrettin Karaca İstanbul'da 97 yaşında vefat etmiştir. Cenazesi 22 Ocak 2020'de Fatih Camii'nden alınarak Edirnekapı Şehitliği'ne defnedilmiştir.