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Yaşam

Hayvan çiftliğinde tombala oynayan 62 kişiye işlem yapıldı

İzmir'in Menemen ilçesinde önceden hayvan çiftliği olarak kullanılan adreste kumar oynayan 62 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

AA17 Nisan 2021 Cumartesi 01:49 - Güncelleme: 17 Nisan 2021 Cumartesi 02:00
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İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Günerli Mahallesi'nde önceden hayvan çiftliği olarak kullanılan bir mekanda kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, kumar oynadıkları belirlenen 62 kişiye emre aykırı davranıştan idari işlem uyguladı.

Öte yandan, 2 kişiye de kumar oynamak için yer temin etmek suçundan adli işlem yapıldı.

- Çatıya "erkete" koymuşlar

Olası bir baskına karşı kumar oynatanların çiftliğin çatısında ve etrafında 3 gözcü bulundurduğu belirlendi.

Dikkat çekmemek için jandarma ekiplerinin bölgeye tedbirli şeklide gittiği öğrenildi.

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