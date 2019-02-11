Hayvan sevgisi çikolata gibi mutluluk verir
Çankaya ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Mehmet Armağan Akçay, emekliliğinin ardından boş vakitlerini sokak hayvanlarına adadı.
Haftanın bazı günleri özellikle kırsal alanları dolaşan Akçay, beslenme imkanı bulamayan hasta ya da yaralı köpekleri aracına alarak, Gölbaşı ilçesinde hayvanseverlerin de desteğiyle oluşturduğu, “yaşam alanı” olarak nitelendirdiği barınağa getiriyor. Burada 86 hayvana bakan Akçay, emekli maaşının bir bölümünü harcadığı köpekleri, tedavilerinin ardından sahiplendiriyor.
‘Fabrikalarda bakılsın’
Türkiye’de 250’nin üzerinde barınağın faaliyet gösterdiğini, buralarda çok fazla personelin çalıştığını dile getiren Akçay, şunları kaydetti: “Köpekleri sahiplenip, sahiplendirebilirsek belediyelerin külfetini azalttığımız için onlardan kulübe, tasma, ilaç, mama isteyebiliriz. Bunun için gönüllülerin çok iyi örgütlenmesi lazım.” Köpekleri fabrikalar, iş yerleri, apartmanlarda sahiplendirmek istediğini belirten Akçay, “Bu potansiyeli harekete geçirebilirsek hiçbir köpek sokakta, dağda, ıssız ortamda kalmaz” dedi.
Mükemmel bir duygu
Köpeklerle bir arada bulunmanın “mükemmel bir duygu” olduğunu anlatan Mehmet Armağan Akçay, “Onların enerjileri son derece mutluluk verici. Onları sevdiğiniz zaman beyin mutluluk hormonu da üretiyor. Aynı çikolata yemiş gibi hissediyorsunuz.” ifadelerini kullandı.
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