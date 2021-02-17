Hayvanları yanlış ilaç kullanımı nedeniyle telef olan besicinin yüzü devlet eliyle güldü

AA 17 Şubat 2021 Çarşamba 15:39 - Güncelleme: 17 Şubat 2021 Çarşamba 15:39

İlçenin Kargapazarı köyünde yanlış ilaç kullanımından dolayı 95 kuzusunun telef olduğunu belirten besici Cengiz Aral'ın mağduriyetinin giderilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı ve Valiliğin talimatı ile harekete geçildi.



Tarım ve Orman İl Müdürü Burhan Bahadır, Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Kaysadu tarafından besiciye 90 kuzu hediye edildi.

Aral, yaşadığı sevinci dile getirerek, "Mağduriyetim giderildi, yeni kuzularım geldi. Herkese çok teşekkür ederim." dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Bahadır, besicinin zararının karşılanmasına katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Bahadır, "Sayın Bakanımız ve Sayın Valimizin talimatı doğrultusunda yetiştiricimizin mağduriyetinin giderilmesi noktasında bir çalışma başlattık. Büyük bir dayanışma örneği gösterildi. 90 kuzuyu besicimiz Cengiz Aral'a teslim ettik." diye konuştu.

Yetiştiricilerin her türlü sıkıntısında yanlarında olduklarını ifade eden Bahadır, "Yetiştiricilerimize bu tür kayıplar yaşamadan önce tarım sigortası yatırmaları konusunda gereken bilgilendirme çalışmalarını yürütüyoruz." ifadesini kullandı.

Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kaysadu ise besici Aral'ın mağduriyetinin dayanışma ile giderilmesinden memnuniyet duyduklarını aktardı.