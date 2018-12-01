Hayvanlarını telef eden yaban kedisini doğaya bıraktı

Elazığ'ın Ağın ilçesinde kümesindeki 20 tavuk ve hindiyi telef eden hayvanı tuzakla yakalayan Nurullah Metin, bunun Türkiye'de nadir görülen yaban kedisi türü olduğunu gördü.

İlçeye bağlı Demirçarık köyünde yaşayan Metin, son 3 hafta içerisinde kümesindeki 20 tavuk ve hindinin yabani bir hayvan tarafından telef edildiğini belirtti.

Önceleri bunu bir sansar ya da vaşağın yapmış olabileceğini düşündüğünü ve kümesini gözlemlemeye başladığını ifade eden Metin, bir süre sonra kümesine giren hayvanlardan birini balık ağıyla yakalamaya başardığını söyledi.

"Meğer bunu yapan yaban kedisiymiş. Zarar vermeden balık ağıyla tuttum onu" diyen Metin, yakaladığı hayvanı internetten araştırdığını ve bunun Türkiye'de nadir görülen bir yaban kedisi türü olduğunu anlayınca yetkililere haber verdiğini dile getirdi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarmadan gelen yetkililerin de aynı kanıya vardığını aktaran Metin, "Hayvanlar doğada aç kalmış dolayısıyla karnını doyurmak için civardaki tavukları ve hindileri yemeye geliyor. Onun için zarar vermeden onu yakalayıp, yetkililere de haber verdik. Ardından tekrar doğaya saldık." dedi.