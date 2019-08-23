'Hazreti Süleyman'ın kızıyım, Yahudilerin aradığı kan bende' dedi, vurgun yaptı

Eskişehir'de çiftlik evinde kurduğu dergahta kendini Hz. Süleyman'ın kızı olarak tanıtarak psikolojik rahatsızlığı olan insanları tedavi ettiğini öne sürerek 13 milyon TL'lik dolandırıcılıkyaptığı iddia edilen şahıs Sakarya'da yakalandı. Edinilen bilgilere göre 3 gün önce Eskişehir Tepebaşı İlçesi Keskin Mahallesi'nde bulunan 10 dönümlük bir arazi içindeki çiftlik evinin dergah adıyla kullanıldığı ihbarı alan jandarma ekipleri inceleme başlattı.

İncelemede çiftlik evinin S.G. (49) ve avukat oğlu S.H.G. (24) tarafından psikolojik rahatsızlıkları bulunan insanları sözde tedavi etmek amacıyla kullanıldığı ve şahısların buradan haksız kazanç elde ettiklerini belirledi. Tespit sonrası jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden S.H.G. ve S.D. tutuklanırken S.G. ise yakalanamadı.