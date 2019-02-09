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'Hedefimiz 5 milyon kitap'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Üsküdar Belediyesince bu yıl 5’incisi düzenlenen Üsküdar Kitap Fuarı’nın Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezindeki açılış törenine katıldı.

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Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesine ilişkin konuşan İbrahim Kalın “Cumhurbaşkanımız bunun hedefini 5 milyon kitap olarak koydu” dedi. Kalın şöyle devam etti: “Beş milyon matbu kitap hedefinin yanında tabii ki sayısı her yıl artacak olan elektronik kitaplar ve yayınlarla da inşallah çok yakında Türkiye’de kitap ve kütüphanecilik kültürünü dönüştürecek olan bir eser daha ortaya çıkacak. Şu andaki planlamalara göre, temmuz, ağustos ayları içerisinde Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesinin inşaatı bitirilip, inşallah açılışını Sayın Cumhurbaşkanımız yapacaklar.” İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesiyle ilgili şu bilgileri verdi: “24 saat açık, her yaşa hitap eden, yepyeni bir kütüphane konsepti geliştirildi burada. Çocuklarımız için ayrı bölümler var. Araştırmacılar için ayrı mekanlarımız var. Nadir eserler bölümümüz var. Bugün itibarıyla temmuz ayında raflara koyacağımız kitap sayısı 1.5 milyonu geçti. En son İlber Ortaylı hocanın kütüphanesi, koleksiyona dahil edildi. İnşallah nasip olursa Cemil Meriç’in, rahmetli Hasan Celal Güzel Bey’in kütüphanesini bu koleksiyona dahil edeceğiz. Cinuçen Tanrıkorur da, rahmetliyi bu vesileyle anmak isterim. Sağ olsun Bahri Hüda Hanım vefakar ve emektar eşi de onun koleksiyonunu kütüphaneye bağışladılar.” 

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