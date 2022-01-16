16 Ocak 2022 Pazar 12:25 - Güncelleme: 16 Ocak 2022 Pazar 12:25

Hekimoğlu İsmail adıyla tanınan, "Minyeli Abdullah" ve "Maznun" gibi kitapların yazarı Ömer Okçu vefat etti. Timaş Yayın Grubu'nun kurucusu Okçu'nun vefatını, oğlu Osman Okçu Twitter hesabından, "Babam Hekimoğlu İsmail, ahiret yolculuğuna çıktı. Dualarınızı beklerim." ifadeleriyle duyurdu. Peki Hekimoğlu İsmail (Ömer Okçu) kimdir? İşte Hekimoğlu İsmail kitapları ve hayatı...

HEKİMOĞLU İSMAİL (ÖMER OKÇU) KİMDİR?

Asıl adı Ömer Okçu olup, yazılarında kullandığı "Hekimoğlu İsmail" müstearı dedesinin adıdır. 1932'de Erzincan'da doğup, burada ilk ve orta öğrenimini bitirdikten sonra 1952'de Zırhlı Birlikler Okulu'ndan mezun olmuştur.

Daha sonra astsubay olarak göreve başladığı Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 1972'de emekli olmuştur. 2009 yılı itibarı ile 80 baskıyı geçen, bir dönem yasaklanıp daha sonra serbest bırakılan Minyeli Abdullah romanını 1967'te yazmış ve bu eser ile tanınmıştır.

Gazeteciliğe haftalık İttihad gazetesi ile başlayıp 5 yıl Yeni Asya Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapan ve 1975'te Sur dergisini çıkaran Okçu, Türdav'ın ve Timaş'ın kurucuları arasındadır.

Birçok dergi ve gazetede yazılar yazan Hekimoğlu'nun 40'tan fazla eseri olup, yurt içi ve yurt dışında yüzlerce konferans vermiştir. Kendisine Harran Üniversitesi tarafından "Edebiyat Doktoru" unvanı verilmiştir.

Gazeteciliğe haftalık İttihad gazetesi ile başlayıp 5 yıl Yeni Asya Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapan Okçu, daha sonra 1975'te Sur dergisini çıkardı.

Türdav'ın ve Timaş'ın kurucuları arasında yer alan Okçu, 1988'de başladığı Zaman Gazetesi'ndeki köşe yazarlığını uzun yıllar sürdürdü. Ömer Okçu'nun kaleme aldığı "Minyeli Abdullah" romanı, ilk defa 1965'te Babıali'de Sabah gazetesinde yayınlandı.

Yazıları sebebiyle 1950'den itibaren çeşitli zamanlarda hakkında davalar açılmış, gözaltına alınmış, birkaç kere DGM'ye çıkarılmış, 163. maddeden yargılanmış, 1992'de de Zaman'daki "Demek ki öyle..." başlıklı yazısı sebebi ile TCK'nın 159. maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle 1 sene mahkûmiyet cezası alıp, 72 gün hapis yatmıştır.

Harran Üniversitesi Fahri Edebiyat Doktorası unvanına 1994'te layık görülen Okçu, yurt içi ve dışında yüzlerce konferans verdi.

2002 yılında Eyüp Sultan Camii'nde beyin kanaması geçirmiş, komadan kurtulup evine getirilmesinin ardından Mart 2002'de ikinci defa beyin kanaması geçirmiştir.

Kendisine müdahale eden doktorların yüzde 5 yaşama şansı vermesine karşın hayatta kalmış ancak vücudunun sol tarafı felç olmuştur. 2009'da mide ve bağırsak rahatsızlığı nedeniyle yeniden hastaneye kaldırılan Okçu, yeni bir ameliyat geçirmiştir.

"Hekimoğlu İsmail" ismiyle tanınan Ömer Okçu hayatını kaybetti. "Minyeli Abdullah" ve "Maznun" kitaplarıyla tanınan Hekimoğlu İsmail, bir süredir rahatsızlığı sebebiyle tedavi görüyordu.

Uzun süredir hastalıklarıyla mücadele eden Hekimoğlu İsmail (Ömer Okçu) 15.01.2022 günü vefat etti.

HEKİMOĞLU İSMAİL KİTAPLARI

Minyeli Abdullah (roman)

Maznun (roman)

Sibel (roman)

Bir Deliyle Evlendim

Menan Cinleri / Hikâyeler

Mecnun Gezenin Leyla'sı

Firavun'un Öldüremediği Musa'dır

Sevdalı Şiirler 1 (Derleme)

Sevdalı Şiirler 2 (Derleme)

Güneşi Arayan Adam

Kalbin Ayağıyla Yürümek

Akıl ve Gerçek

İktisat Bilinci

Müslüman ve Para

Cumhuriyet Çocuğu

Bir Millet Uyanıyor

İnsan Bu

Yokuş

Çiğ

Mum

Tefekkür

Düşünceler

Vecizeler

Yapraklar

Mukaddes Çile

Sonsuza Yürüyüş

Hayata Düşülen Dipnotlar

Derdimi Seviyorum (5 Cilt)

İyi Günde Kötü Günde Evlilik

Hizmet ve Şahsiyet

Bediüzzaman Said Nursi

100 Soruda Bediüzzaman Said Nursi

Allah'a İman

Meleklere İman

Kitaplara İman

Peygamberlere İman

Ahiret Gününe İman

Kadere İman

Ölüm Yokluk Mudur?

İyiliğin Kaynağı

Allah' Yaklaştıran Ameller

Allah Kullarıyla Nasıl Konuşur?

"Her Şey Allah'ı Anlatıyor" dizisi (çocuk)

İslam'da Davet / Hakkı Tebliğde Metod

Manevi Hastalakılara Manevi Reçeteler

Neye Nasıl İnanırım /Ben Bir Müslümanım

Mehmet Akif'e Göre Dün, Bugün, Yarın

Ayrıca "İlimler ve Yorumlar/ İlimlere Bir Başka Açıdan Bakış" adlı kitabı Hasan Hüseyin Korkmaz ile birlikte kaleme almıştır ve "Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Büyük Lûgat" adlı eserin yazar kadrosundadır.