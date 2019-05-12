Helal sana Havva anne

Çocuklarından biri mühendis, bir üst düzey yönetici ve biri de sosyolog olan Latifoğlu’nun bir çocuğu ise mimarlık fakültesinde eğitim görüyor.

‘ANA GİBİ YAR OLMAZ’

Balıkçılık, bağ bahçe ve hayvancılık işleri yaptığını anlatan Latifoğlu “Balıkçılığı da yüzmeyi de hiç bilmiyordum ama tekneyle açık denizlere açılıp balıkçılık yaptım. Anne gibi yar olmaz. Çalıştığımız zaman çocuklarımızı her şekilde doyururuz, çünkü biz anneyiz. Kadınların yapamayacağı hiçbir şey yok. Her başarılı erkeğin arkasında başarılı bir kadın vardır. Anneler çocukları için mücadele eder. Ben çocuklarım için mücadele verdim. Onlar da okuyup bunu karşılıksız bırakmadı” dedi.