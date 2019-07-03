Olay, Pazartesi gecesi merkez Yakutiye ilçesi Muratpaşa Mahallesi Naip Sokak'ta meydana geldi. Yaralama suçuna karışan Z.K'ya, denetimli serbestlik uygulaması kapsamında kamu yararına bir işte ücretsiz çalışma cezası verildi. Hem çalışmak hem de yeniden cezaevine girmek istemeyen Z.K, arkadaşlarıyla birlikte plan yaptı. Sırtına 2 yastık koyan Z.K, arkadaşı F.Y.'den (18) ateş etmesini istedi. F.Y. de pompalı tüfekle Kuzu'nun yastık koyduğu bölgeye ateş etti. Z.K, tüfekten çıkan saçmalarla ağır yaralandı. Arkadaşları tarafından hastaneye götürülmek istenen Z.K, olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine gelen polis ekipleri Z.K 'nın arkadaşları F.Y. ile F.Y.T.'yi silahla birlikte gözaltına aldı. Kuzu'nun cenazesi de yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Otopsinin ardından ailesine teslim edilen Z.K'nın cenazesi, Murat Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Abdurrahman Gazi Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi.

Emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden F.Y. tutuklanırken, F.Y.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.