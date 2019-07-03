32°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,637
  • 6,3681
  • 258.382
  • 99.794
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Hem çalışmamak hem cezaevine girmemek için plan yaptı, canından oldu

Erzurum'da denetimli serbestlik uygulaması kapsamında bir işte ücretsiz çalışma cezası verilen Z. K.'nın (24), hem çalışmamak hem de yeniden cezaevine girmemek için yaptığı plan, hayatına mal oldu. Arkadaşı F.Y.'ye, sırtına iki yastık koydurup pompalı tüfekle ateş açtırdığı öne sürülen şahıs, yaşamını yitirdi. F.Y. ise tutuklandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, Pazartesi gecesi merkez Yakutiye ilçesi Muratpaşa Mahallesi Naip Sokak'ta meydana geldi. Yaralama suçuna karışan Z.K'ya, denetimli serbestlik uygulaması kapsamında kamu yararına bir işte ücretsiz çalışma cezası verildi. Hem çalışmak hem de yeniden cezaevine girmek istemeyen Z.K, arkadaşlarıyla birlikte plan yaptı. Sırtına 2 yastık koyan Z.K, arkadaşı F.Y.'den (18) ateş etmesini istedi. F.Y. de pompalı tüfekle Kuzu'nun yastık koyduğu bölgeye ateş etti. Z.K, tüfekten çıkan saçmalarla ağır yaralandı. Arkadaşları tarafından hastaneye götürülmek istenen Z.K, olay yerinde hayatını kaybetti.
 
İhbar üzerine gelen polis ekipleri Z.K 'nın arkadaşları F.Y. ile F.Y.T.'yi silahla birlikte gözaltına aldı. Kuzu'nun cenazesi de yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 
 
Otopsinin ardından ailesine teslim edilen Z.K'nın cenazesi, Murat Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Abdurrahman Gazi Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi.
 
Emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden F.Y. tutuklanırken, F.Y.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şaşkına çeviren görüntüler! Kutup ayısına karşı süpürge

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Aşırı dozda uyuşturucu... BAE Şeyhi´nin oğlu ölü bulundu

Aşırı dozda uyuşturucu... BAE Şeyhi´nin oğlu ölü bulundu

Yüzde 85'i tamamlandı: 1 saatlik yolu 5 dakikada gidiyoruz

Yüzde 85'i tamamlandı: 1 saatlik yolu 5 dakikada gidiyoruz

Beşiktaş'ta sürpriz istifa!

Beşiktaş'ta sürpriz istifa!

24 saat nöbet tutuyorlar! Yoğun ilgi var

24 saat nöbet tutuyorlar! Yoğun ilgi var

Türkiye için müthiş açıklama: Yıllık 50 tona çıkabilir

Türkiye için müthiş açıklama: Yıllık 50 tona çıkabilir

Rusya duyurdu: Türkiye'ye teslimatlar tamamlandı

Rusya duyurdu: Türkiye'ye teslimatlar tamamlandı

36 liraya aldı, 5,2 milyon liraya satıldı!

36 liraya aldı, 5,2 milyon liraya satıldı!

Rusya'dan yangınla ilgili kafa karıştıran açıklama

Rusya'dan yangınla ilgili kafa karıştıran açıklama
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan: Türkiye için stratejik önemdedir

Başkan Erdoğan: Türkiye için stratejik önemdedir

Karlar eridi, muhteşem manzaralar açığa çıktı

Karlar eridi, muhteşem manzaralar açığa çıktı

Dolarda 5,20 seviyesi mümkün mü?

Dolarda 5,20 seviyesi mümkün mü?

Yeşilçam'ın güldüren yüzü: Kemal Sunal

Yeşilçam'ın güldüren yüzü: Kemal Sunal

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA