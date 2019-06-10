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Hemşehri dernekleri göçün yan etkilerini azaltıyor 

Prof. Dr. Metin Toprak: İstanbul gibi mega cazibe merkezleri, göç edenler bakımından örf, gelenek, dayanışma ve ortak hareket gibi düşünsel ve organize oluşumları zorunlu kılıyor.

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İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Toprak, yoğun göç alan büyükşehirlerde, köy ve ilçe bazında kurulan çok sayıda dernek ve vakıf bulunduğunu belirterek, bu STK’ların göçün yol açtığı yan etkileri bir nebze de olsa giderdiğini söyledi.    

SOSYOLOJİK DÖNÜŞÜM

Kars’ta düzenlenen bir panelde konuşan Toprak, Türkiye’nin iç göçün yol açtığı önemli sosyolojik dönüşümler yaşadığını ve meydan okumalara maruz kaldığını söyledi.      

“Özellikle İstanbul gibi mega cazibe merkezleri, göç edenler bakımından örf, gelenek, dayanışma ve  ortak hareket gibi düşünsel ve organizasyonel oluşumları zorunlu kılıyor” diyen Toprak, büyükşehirlerde köy ve ilçe bazında kurulan çok sayıda dernek ve vakfın sosyal/psikolojik dayanışmaya katkı sağladığını belirtti.   

Prof. Toprak, yoğun göçle şehirlere akın eden birinci neslin tutunma çabalarının belirli bir aşamaya geldiğini ancak göreli olarak yeterli görülmediği için, ikinci ve üçüncü neslin taleplerinin siyaset, ekonomi ve kültür alanlarına da yayılarak somutlaştığını kaydetti. 

DERNEKLER NE iŞE YARIYOR

Prof. Dr. Metin Toprak anlatıyor: İkinci ve üçüncü nesil artık kamusal süreçlerdeki karar alma, uygulama ve gözden geçirme aşamalarında söz sahibi olmayı talep etmektedir. Söz sahibi olma talebinin temelinde, önemli ölçüde bugünün ve geleceğin inşasında idealize edilen ve sahip olunan değerleri yaşatma ve yayma hedefi önemli bir argümandır. Ayrıca, göç edenlerin örgütlü yapılanmaları, kamusal alanlarda oldukça etkili olmaları ve kamusal alanları etki alanlarına almaları diğer önemli bir gerekçedir.

SiYASETiN DE GÜNDEMiNDE

İstanbul nüfusunun kahir ekseriyetini diğer illerden gelen ‘hemşehriler’ oluşturuyor. Sivas’tan Erzincan’a, Artvin’den Giresun’a Türkiye’nin hemen her ilinden insanı kendine çeken İstanbul adeta bir Türkiye mozaiği oluşturuyor. Hemşehri dernekleri, yaklaşan 23 Haziran İstanbul Belediye Başkanlığı seçimi dolayısıyla siyasetin de gündeminde. Adaylar, oy alabilmek için siyasette etkin olan hemşehri derneklerinin kapısını da çalıyor.

İstanbul’da en çok hangi ilden kaç kişi yaşıyor?

1-İstanbullu - 2 milyon 132 bin 

2-Sivaslı - 752 bin 808 

3-Kastamonulu - 553 bin 898 

4-Ordulu - 505 bin 608 

5-Giresunlu - 484 bin 423 

6-Tokatlı - 468 bin 855 

7-Samsunlu - 422 bin 629

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