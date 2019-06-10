İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Toprak, yoğun göç alan büyükşehirlerde, köy ve ilçe bazında kurulan çok sayıda dernek ve vakıf bulunduğunu belirterek, bu STK’ların göçün yol açtığı yan etkileri bir nebze de olsa giderdiğini söyledi.

SOSYOLOJİK DÖNÜŞÜM

Kars’ta düzenlenen bir panelde konuşan Toprak, Türkiye’nin iç göçün yol açtığı önemli sosyolojik dönüşümler yaşadığını ve meydan okumalara maruz kaldığını söyledi.

“Özellikle İstanbul gibi mega cazibe merkezleri, göç edenler bakımından örf, gelenek, dayanışma ve ortak hareket gibi düşünsel ve organizasyonel oluşumları zorunlu kılıyor” diyen Toprak, büyükşehirlerde köy ve ilçe bazında kurulan çok sayıda dernek ve vakfın sosyal/psikolojik dayanışmaya katkı sağladığını belirtti.

Prof. Toprak, yoğun göçle şehirlere akın eden birinci neslin tutunma çabalarının belirli bir aşamaya geldiğini ancak göreli olarak yeterli görülmediği için, ikinci ve üçüncü neslin taleplerinin siyaset, ekonomi ve kültür alanlarına da yayılarak somutlaştığını kaydetti.